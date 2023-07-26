'BM’nin Kutsal Kitaplara şiddeti hukuk ihlali olarak tanıyan kararını memnuniyetle karşılıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan ve bu tür eylemleri şiddetle kınayan karar tasarısının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.

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