BM: Türkiye’nin uyuşturucu sevkiyatındaki rolü artıyor

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarihinde ilk kez Küresel Kokain Raporu yayınladı.

Rapor, küresel kokain arzının rekor seviyelere ulaştığını ve koka ekiminin 2020’den 2021’e kadar yüzde 35 arttığını gösteriyor. Raporda, kokaine talebin de arttığı, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı birçok ülke ve bölgede kokain sevkiyatı ve kullanıcılarında istikrarlı bir artış görüldüğü belirtiliyor. Raporda, Türkiye’nin geçiş ülkesi olma rolünün son yıllarda giderek arttığı belirtilerek, “Güneydoğu Avrupa kokain sevkiyatında geçiş bölgesi konumunu pekiştiriyor. VOA Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’nin kokain için bir geçiş ülkesi olma rolü, son yıllarda büyüyor. 2014 yılından bu yana, Türkiye’de ele geçirilen uyuşturucunun miktarı 7 kat arttı ve 2021’de 2,8 tonluk rekora ulaştı. Türkiye’ye gelen kokainin bir kısmı Batı Afrika’dan geçerek Türkiye’ye ulaşıyor. Kokain sevkiyatının bir kısmı da doğrudan Latin Amerika’dan geliyor. Türkiye’ye sevk edilen kokain Balkanlar ve Karadeniz üzerinden Avrupa pazarına taşınıyor” denildi. Haber Merkezi

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