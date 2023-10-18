BMGK Gazze'deki hastane katliamı günemiyle acil toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı görüşmek için acil toplanacağı bildirildi.

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