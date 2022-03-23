Boğazda mayın tedirginliği

Rusya’nın Soçi Liman Müdürlüğü’nün Odessa açıklarına döşenen yaklaşık 420 adet eski mayında fırtına nedeniyle kopmalar meydana geldiğini mayınların sürüklenmeye başladığını duyurmasının ardından mayınların İstanbul Boğazı’na ulaşıp ulaşmayacağı gündeme geldi.

Kaç adet mayının hareket halinde olduğu net olarak bilinmezken Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı da bir açıklama yaptı ve bahse konu tehlikeye neden olabilecek mayınlara karşı denizcilere uyarı da bulundu. Gazete Duvar’ın haberine göre, mayınların İstanbul Boğazı’na da ulaşabileceğini belirten Albay Dursun Çiçek, bu konuda esasen hukuki ve maddi sorumluluğun sebep olan ülkeye ait olduğuna dikkat çekerek, ‘’Öncelikle sebep olanların bu soruna çözüm bulması gerekiyor. İş başa düşerse de, Türk Deniz Kuvvetleri bu tür tehditleri bertaraf edecek imkanlara ve tecrübeye sahiptir’’ dedi.

Haber Merkezi