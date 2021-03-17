Boğaziçi deyince kelepçe resmi çıkıyor

Prof. Dr. Mehmet Altan, “yeniden tv” Youtube kanalında gazeteci Ayşegül Doğan’ın sorularını cevapladı.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi’ne AKP’li Melih Bulu’nun atanması ile atamanın ardından öğrenciler ve akademisyenlerin protestoları değerlendiren Mehmet Altan, “Boğaziçi’nde yaşananları Niteliksizin nitelikliden öç alma hali, diplomasızların diplomalılara rövanş oynama hali olarak değerlendiriyorum. Diplomasızların diplomalı hale getirilmesi için ortak bir çaba içinde olmamız çok daha mantıkî iken, diploması olmayanların diploması var diye birtakım insanları hedefe koymaları, sonunda bütün Türkiye’ye kaybettirir. Nitekim ne oldu, Boğaziçi dendiği vakit üniversite kapısına kelepçe konmuş bir Türkiye resmi çıktı” şeklinde konuştu.

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