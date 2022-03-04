Boğaziçili akademisyen görevine dönüyor

Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör Prof. Dr. Naci İnci tarafından görevine son verilen akademisyen Can Candan, mahkemenin durdurma kararı vermesiyle birlikte görevine geri döneceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Can Candan, “İşe iade dâvâsı devam ediyor. Bu ara karar, birinci mahkemenin ret kararını ikinci kez bozan bölge idare mahkemesi tarafından verildi. Esas karar verilene kadar bu karar değişmeyecek. Yani esas karar verilene kadar görevime dönüyorum” açıklamasında bulundu. Haber Merkezi

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