Bölgede savaşı tetikler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın operasyon sinyali verdiği İdlib’de Türkiye’ye baskı artıyor. Ankara-Moskova müzakerelerine İran da dahil oldu.

Uzmanlar ise muhtemel bir operasyonun yeni bir bölgesel savaşı tetikleyeceği uyarısı yapıyor. Uzmanlar bu gerilimin tırmanmasında Kremlin’in Erdoğan’a verdiği “Suriye için en kötü senaryo olur” cevabının da büyük etkisi olduğu ve bu cevabın sahadaki zorlukları da açıkça ortaya koyduğu kanısında. Suriye uzmanı Oytun Orhan’a göre Kremlin’in sözünü ettiği “kötü senaryo” tarafları “büyük riskli” bir savaşa itebilir. Orhan, “Bu senaryoya göre Türkiye ile Rusya arasındaki muhtemel çatışma derinleşir, kayıplar artar. Çünkü Rus silâhlı kuvvetleri de sürece müdahil olur. Taraflar sahada askerî kayıplar yaşar, ama bunun da ötesinde Suriye genelindeki çatışmalarda artış olur” diyor.

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Kazananı olmaz

DW Türkçe’nin haberine göre, İdlib’te muhtemel Türk-Rus çatışmasının Tel-Firat bölgesine, Fırat’ın doğusunda Afrin’e kadar yansımaları olabileceğini anlatan Orhan, “Çünkü taraflar birbirlerini bu alanlar üzerinden baskı altına almak isteyecektir. Bu da Suriye’de artık siyasî çözüme doğru gidilmek istendiği bir ortamda yeniden askerî güç mücadelesine dönüş anlamına gelir” değerlendirmesi yapıyor. Orhan, İdlib üzerine çıkacak çatışmanın zaman içinde Amerika dahil bütün Batılı güçleri de içine alabileceğini öngörüyor. Orhan, bunun ne anlama geldiğini de “İdlib gerginliği Suriye üzerinden bölgesel çatışmaya doğru evrilir. Taraflar, hiçbir kazananın olmadığı Suriye’deki çözüm çabalarını erteleyebilir” diyor.