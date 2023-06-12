Borç 6 yılda 77 kat arttı

Merkez Bankası’nın eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası’nın dış borcundaki devasa artışa dikkat çekti.

“Eskiden Merkez Bankası’nın net döviz pozisyonunun eksi olması ulusal güvenlik açısından çok büyük sorun olarak görülmezdi çünkü borcun hemen hepsi yurtiçi bankalaraydı” diyen Kara, son yıllarda ise dış borcun hızla artarak 45 milyar doları geçmesinin yeniden ela alınması gerektiğini ifade etti. Artı Gerçek’in haberine göre, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Hakan Kara’nın dikkat çektiği Merkez Bankası’nın 2017 yılında yabancı merkez bankalarına swap (başka ülkelerden vade sonunda faiziyle ödenmek üzere alınan döviz) borcu 0,6 milyar dolardı. O tarihte Merkez’in dış bankalara depo borcu ise yoktu. Günümüzde Merkez Bankası’nın yabancı Merkez Bankaları’na swap borcu 23,7 milyar dolara, depo borcu ise 22,6 milyar dolara yükseldi. Bu da demek oluyor ki, Merkez Bankası’nın dış borcu son 6 yılda 77 kat arttı.

Haber Merkezi