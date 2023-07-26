Çek Mağdurları Derneği, ödeyemedikleri çekler nedeniyle hapis cezasına çarptırılan ve pandemi döneminde izinli olarak salıverilenlerin yeni infaz düzenlemesinin kapması dışında tutulmasını Ankara’da protesto etti.

Çek mağdurları adına konuşan Fatma Açıkbaş, bu durumdaki esnaf ve iş insanlarının 15 Ağustos’ta yeniden cezaevine gireceğini belirterek, “İş adamı ve iş kadınlarımızın borçlarının olması suç mudur? Eğer suç ise senet borcu, kredi kartı borcu, kredi borcu suç sayılmazken sadece çekini ödeyemeyen iş insanlarına suçlu damgası vurulması adil midir? Oysaki esnaf ve iş insanları, suçlu değil borçludur. Sadece borçlarının olması suç sayılmış; bunun haricinde bugüne kadar karakol kapısından geçmeyen insanlar, 5 yıl indirimsiz, denetimsiz cezaevine gönderilmiştir. Borç hapiste ödenir mi” dedi. Çek Mağdurları Derneği, önceki gün Ankara’daki Ulus Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Çek mağdurlarına, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt da destek verdi. Çek mağdurları adına basın açıklamasını, derneğin Ankara temsilcisi Fatma Açıkbaş okudu. Açıkbaş, açıklama da şunları da söyledi:

“Ticari geçmişine bakmadan bu insanlara suçlu damgası vurmak hiçbir vicdani değere sığmamaktadır. Oysaki bu iş insanları sahtekar olup sahte çek kesmiş olsalardı, yeni yapılan infaz düzenlemesi ile serbest kalacaklardı. Bu ülkede dürüst, ahlaklı iş insanı olmak, ekonomik krizlere dayanamamak mı suçtur, yoksa sahte çek kullanmak veya insanları dolandırmak mı? Yapılan bu adaletsiz düzenlemede, sahte çek kullanmanın, dürüst çalıştığı için iflas eden iş insanlarından daha suçsuz olduğu görünmektedir. Dürüstü ticaret yaptığı için iflas eden iş insanları; terörist, kasten öldürme suçları ile aynı suç kategorisine koyulmaktadır. Sizlere sormak isterim; sadece borçlu olan esnafın suçu ticaret yapmak mı?”

Ankara - anka

