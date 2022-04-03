Boris Johnson: Oruç tutturan imana hayranım

Dün başlayan Ramazan ayı ile birlikte dünya liderleri dikkat çekici Ramazan mesajları verdiler. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, her ramazan gün doğumundan gün batımına kadar oruç tutmanın gerektirdiği özveri ve inanca hayranlık duyduğunu belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, her ramazan gün doğumundan gün batımına kadar oruç tutmanın gerektirdiği özveri ve inanca hayranlık duyduğunu belirterek, İngiltere’de ve dünyadaki Müslümanların ramazan ayını kutladı. Johnson, görüntülü mesajında, bu seneki ramazan ayının, Kovid-19 pandemisinin başlamasından bu yana kısıtlamasız ilk ramazan olacağına işaret etti. Johnson, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), okullar ve polis teşkilatları ve iş dünyasında Müslümanların önemli roller üstlendiklerini kaydetti. İngiltere Başbakanı, “Her ramazan gün doğumundan gün batımına kadar oruç tutmanın gerektirdiği özveri ve inanca hayranlık duyuyorum. Bu özel ayda hepimizin şefkatinizden ve topluluk ruhunuzdan öğreneceğimiz çok şey var. İngiltere’de ve dünyadaki Müslümanlara mübarek ve huzurlu bir ramazan diliyorum.” ifadesini kullandı.

Biden’den ayetli mesaj

ABD Başkanı Joe Biden, ABD’deki ve tüm dünyadaki Müslümanların ramazanını kutladı. Biden, yaptığı yazılı açıklamada, “Eşim Jill ve ben ABD’deki ve tüm dünyadaki Müslüman toplumlara ramazan ayı vesilesi ile en iyi dileklerimizi sunuyoruz.” ifadesini kullandı. Biden, ABD’nin Kovid-19 salgınının ardından yaraları sarmaya devam ettiğini belirterek, açıklamasında Kur’an-ı Kerim’deki “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onun karşılığını görür.” ayetine yer verdi. Biden, “ABD, Çin’deki Uygurlar, Myanmar’daki Arakanlı Müslümanlar ve dünyanın her yerindeki Müslümanlar da dahil insan haklarını savunmaya devam edecektir. Ramazanınız mübarek olsun.” ifadesini kullandı.

Müslüman ülkelerde iftar yapacağım

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İslam dünyasına, “Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Müslümana, kutsal ramazan ayına girerken en içten dileklerimi sunuyorum.” mesajı gönderdi. Guterres, ramazan mesajında, bu ayın şefkat, empati ve bir araya gelme dönemi olduğunu belirterek bu yıl, daha önce de yaptığı gibi dayanışma için Müslüman ülkeleri ziyaret ederek onlarla iftar yapacağını ifade etti.