Bosna Hersek, Kıbrıs gibi oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Türkiye ile Bosna-Hersek arasında kimlik kartıyla seyahat etme dönemi başlıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turu kapsamındaki ilk durağı olan Saraybosna’da, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, “Türkiye olarak Bosna Hersek’e yönelik kalkınma yardımlarımızı hız kesmeden sürdürürken bir yeni adımı da özellikle artık kimlik kartlarıyla özellikle Bosna Hersek-Tükiye arasındaki gidiş gelişleri yapabilme kararını da verdik. Dışişleri Bakanlarımız süratle gerekli prosedürü bitirecekler” ifadelerini kullanmıştı.

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