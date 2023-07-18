'Böyle pahalılık görmedim'

Ev hanımı Narin Kaya, “Bu zamlar tabii ki zorlayacak. Gerçekten geçim çok zor. 40 senedir İstanbul’dayım böyle bir pahalılık görmedim ben. Eskiden pikniğe giderdik şimdi hiçbir şey yok kapıdan dışarı çıkmamız bile para. Çok pahalı her şey” şeklinde şikayette bulundu.

Pazar günü sabaha karşı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla, hem akaryakıtta hem de doğalgazda ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) arttırıldı.Buna göre 27,5 liradan satılan bir litre kurşunsuz benzin 35 liraya yükselirken 26 lira olan motorinin fiyatı da 33 liraya çıktı. Doğalgazdan alınan ÖTV’de ise yüzde 224 oranında artışa gidildi. Bununla birlikte iğneden ipliğe kadar gelen zamlar sonrasında iktidara oy veren de vermeyen de seçim sonrası gelen zam tufanından mutsuz.

VOA Türkçe’nin haberine göre, ev hanımı Narin Kaya “Bu zamlar tabii ki zorlayacak. Biz kiracı insanız. Benim bekar oğlum var evlenecek. Eşim 37 sene bu devlete hizmet verdi Helal-ü hoş olsun. Aldığı 8000 TL maaş. Ben 7,50 TL kira veriyorum bunun yanında elektrik var, su var. Ben vergimi veriyorum ama geri dönmüyor vergi. Gerçekten geçim çok zor. 40 senedir İstanbul’dayım böyle bir pahalılık görmedim ben. Eskiden pikniğe giderdik şimdi hiçbir şey yok kapıdan dışarı çıkmamız bile para. Çok pahalı her şey. Çok zor durumdayız” sözleriyle görüşlerini dile getirirken, emekli Bedriye Albayrak, halkı ve devletiyle Türkiye’nin her geçen yıl daha da yoksullaştığını düşünüyor. Albayrak, “Ben insansam insanca yaşamak istiyorum. Bu vergilerin de bize dönüşünü istiyorum yani. Benim de bir tatil hakkım var. Çocuklarımızın geleceğini düşünüyorum ben artık bizden vazgeçtim. Ama çocuklarımızın geleceği ile oynuyorlar ya. Eğitim zaten sıfırlandı. Vergi vergi deniliyor da hani nerede bizim vergilerimiz? Halk sürekli diyor ki ‘yaptı yaptı yaptı.’ Peki neyi yaptı. Özelleştirdi, bize ait olan neyimiz var bizim şu anda. Neyimiz var? Hiçbir şeyimiz yok” ifadelerini kullandı.

Yarı aç, yarı tok yatağa gireceğiz

Bir başka emekli Süleyman Deniz ise “Cebimizde 100 TL var ise demek ki 65 lirasını 60 lirasını yine alacaklar. Yani akşamdan akşama yemek yiyip karnımızı doyuracağız. Yarı aç yarı tok yatağa gireceğiz. Öyle yatacağız. O yüzden bu işleri yapanlar yukarıdalar. Zenginler. Bizim gibi fakir fukaralarda kambur üstüne kamburla yürümeye devam edecekler. Kendimizi zorlamayalım. Uykularımız da elimizden gider. Şıramızı söndürüyorlar, karanlıklara alıştırıyorlar. Karanlıkta iğne aramaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Haber Merkezi