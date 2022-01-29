Bozdağ, 3. kez Adalet Bakanı

Bekir Bozdağ, Üçüncü kez Adalet Bakanlığı görevine getirilen AKP’li oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanlığı’ndan istifa eden Abdulhamit Gül’ün yerine Bekir Bozdağ’ı atadı.

Adalet Bakanlığı Bekir Bozdağ için yeni bir görev değil. Bozdağ ilk olarak 2013 yılında Hatay Büyükşehir Belediye başkan adaylığı sebebiyle görevinden ayrılan Sadullah Ergin’in yerine bu göreve atandı. Ardından ise bakanlığı Mart 2015’te 8 ay süreliğine Kenan İpek’e bıraktı. İpek’in ardından Kasım 2015’te tekrar göreve geldi ve Temmuz 2017’ye kadar Adalet Bakanı görevini sürdürdü.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte oluşan yeni kabinede ise koltuğunu Abdulhamit Gül’e devretti ve görevi yine ondan aldı. Bozdağ, darbe girişimi sonrasında ilân edilen olağanüstü hal (OHAL) döneminde de Adalet Bakanlığı görevini yürüttü. Son olarak Anayasa Komisyonu Başkanlığı’nı yürüten Bozdağ, AKP içerisinde de Genel Başkan Yardımcılığı dahil çeşitli kademelerde görev aldı.

Ankara - anka