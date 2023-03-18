Bu absürt kanun derhal değişmeli

Tribünde “hükümet istifa” diyen Galatasaray taraftarlarına soruşturma açıldı.

Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Salih Uzun taraftara hakaret suçundan dava açılmasına sert tepki gösterdi. Tribünde istifa sloganı atan Galatasaray taraftarlarına, Türk Ceza Kanunu göre “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçundan soruşturma açılmasına tepki gösterdi. Sosyal Medya hesabından değerlendirmede bulunan Uzun, Türk Ceza Kanununun 299-“Cumhurbaşkanına hakaret suçu; o makamda bulunanların parti üyesi olmadığı bir hukuki tasarımın gereğiydi. Şimdi ise cumhurbaşkanı bir parti genel başkanı olarak sıcak siyasi rekabetin içinde. Parti genel başkanlarından biri, ceza kanunuyla özel olarak korunuyor” dedi. Uzun, “Bu absürtlüğün ortadan kalkmasının iki doğal yolu var: 1- Şimdiki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uygun olarak TCK’daki bu hüküm kaldırılır yahut ‘devlet başkanlığı’ göreviyle sınırlı şekilde düzenlenir. 2- TCK aynı kalır, bizzat kendisi ‘absürt’ olan CHS’den tamamen vazgeçilir” dedi. Ankara - Recep Gören

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