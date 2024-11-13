ANNELERİNİN YİYECEK BULMAK İÇİN EVDE YALNIZ BIRAKTIĞI 5 KARDEŞ, ÇIKAN YANGINDA ZEHİRLENEREK ÖLDÜ. TARİFİ OLMAYAN BU ACININ SORUMLUSU ÖNCE İKTİDAR, SONRA HEPİMİZİZ.

Uysal: Bu acının sorumlusu hepimiziz



İzmir’de Beş kardeş, baraka evde sobadan çıkan yangında can verdi. DP Genel Başkanı Uysal, “Bu acının sorumlusu hepimiziz! Baş sorumlusu, bu ülkeyi yaşanmaz hale getiren yağma düzeninin mucidi BOP Eşbaşkanı Erdoğan’dır!” dedi.

İzmir’in Selçuk ilçesinde, barakadan bozma bir evde çıkan yangında en küçüğü 1, en büyüğü 5 yaşında olan Fadime Nefes, Funda Peri, Aslan Miraç, Masal Işık ve Aras Bulut adlı 5 kardeş hayatını kaybetti. Çocukların annesi Melisa Sinem Akcan’ın hurda topladıktan sonra eve döndüğünde yangınla karşılaştığı, baba Hakan Akcan’ın ise cezaevinde olduğu öğrenildi. Olay sonrası hastaneye gelen ve ayakta durmakta güçlük çeken anne 27 yaşındaki Melisa Sinem Akcan fenalaştı.

Dumandan zehirlenmişler

Komşu Soner Şahin, “Evin içine koşturduk, içerde duman vardı. Annesi de çocukları dışarı çıkarıyordu. Beşinin de zaten hayatını kaybettiğini anladım, dumandan zehirlenmişlerdi” dedi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Uysal, “Bu acının sorumlusu hepimiziz! Baş sorumlusu, bu ülkeyi yaşanmaz hale getiren yağma düzeninin mucidi BOP Eşbaşkanı Erdoğan’dır! Bu facia, ‘Ciğeri kediye emanet etmek’ de ısrar etmenin bedellerinden biri! ‘Maymuna bak maymuna’ numarasıyla etnik/mezhebi/dinî, sun’i gündem ve kavgalar dehlizinde kaybolmuş memleketimizde nice facialar, yıkımlar, acılar yaşanmakta” şeklinde konuştu.

MEHMET KARA - ANKARA