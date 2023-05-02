Bu adaletsiz düzenin değişmesi için gayret ediyoruz ve etmeliyiz

PROF. DR. AHMET BATTAL: BİLHASSA SEKİZ ON SENEDEN BU YANA, ADALETİN, SİYASALLAŞTIRILMIŞ YARGI ELİYLE VE İKTİDARI MUHAFAZA UĞRUNA ALABİLDİĞİNE ÇİĞNENDİĞİNE ŞAHİT OLUYORUZ. BU KÖTÜ GİDİŞİN DURMASI VE YANLIŞ DÜZENİN DEĞİŞMESİ İÇİN GAYRET EDİYORUZ.

Adana Konferans Notları - Süleyman Uçar

“Bediüzzaman’a Göre Demokrasi ve Adalet" başlıklı konferans 28 Nisan 2023 Cumartesi günü, saat 20:30'da Adana Yeni Asya Gazetesi Temsilciliği’nin Zübeyir Gündüzalp Toplantı Salonunda yapıldı.

Sunucu Beytullah Avcı sunumunda:

Yeryüzünün esas unsurları olan ve "anâsır-ı erbaa" olarak adlandırılan; ziya(ateş), hava, su ve toprak’tan oluşan dört unsuru Bediüzzaman “anasır-ı zahire” diye adlandırmış ve bunların karşısına da “anasır-ı maneviye” dediği ve hikmet, adalet, inayet ve merhamet’ten oluşan dört unsur koymuştur. Bu karşılaştırmada adalet hakikatinin hava ile eşleştirilmesinde çok önemli bir mana vardır. Nasıl ki hava olmadan dünyada yaşamak, nefes olmak mümkün değilse; adalet olmadan ferdî ve içtimai hayatta yaşayıp nefes almak ve bir nizam kurmak da mümkün değildir.

Aslında adalet hakikati, zerrelerden galaksilere kadar, bir gergef gibi, kâinat çarkını istila eden, mizanla nizam içinde devr-i daimini sağlayan bir mihenk noktasıdır.

Bu yüzden adalet, maddi ve manevi mülklerin temelidir. Adalet hakikati, hakim olduğu her yeri ve her kalbi nurlandırarak, fert, aile ve toplum hayatında bahar ve mutluluk çiçeklerini açtırıp, gül-gülistan eder.

Başta insan olarak, adalet ve mizan hakikati üzere yaratılan her varlığın hayat iksiri olan "adalet" hakikati, Yüce Kuranımızın da dört ana esasından bir olmuştur.

Bediüzzaman Hazretleri ise, Kuran’ın içinde yaşadığımız asrı ve gelecek asırları aydınlatan bir mucizesi olan Risale-i Nurlarla adalet hakikatinin bütün varlıklar üzerindeki hakimiyet sırlarını açmıştır.

Bu konunun uzmanı olarak, adalet meşrutiyet ve demokrasi konusunda yazdığı eserlerle Bediüzzaman Hazretlerinin bu konudaki fikirlerinin fert ve toplum hayatına mal olması için gayret sarf eden ve aynı zamanda Yeni Asya gazetesindeki Akıl Misafiri köşesinde bu hayatî konulardaki günlük yazılarını istifademize sunan kıymetli hocamız Prof. Dr. Ahmet Battal'ı " Bediüzzamana Göre Demokrasi ve Adalet" konulu konferansını icra etmek üzere sizlerle başbaşa bırakıyorum.

Ardından konferansçı Prof. Dr. Ahmet Battal söz alarak şunları ifade etti:

Bediüzzaman bir siyasetçinin bir zaman yanlış olarak ifade ettiği üzere “tarihe mal olmuş” bir şahsiyet değildir. Eserleri ve talebeleri ile hem bugünümüzü hem de geleceğimizi aydınlatmaya devam eden hayattar bir manevi şahsiyettir. Bizlerle birlikte olmaya devam ediyor.

Bir soruyla konuşmama başlamak istiyorum: Dünyada şu anda kendisine kaçılan ve kendisinden kaçılan ülkeler hangileridir, niçin bazılarından bazılarına kaçılıyor ve Türkiye bu işin neresinde?

Türkiye halen özellikle gençler başta olmak üzere, her meslekten insanın ilk fırsatta dışarıya çıkmak istediği ve bunun için sıraya girdiği bir ülke haline geldi. Suriyeli ve sair komşularımızın da geçiş ülkesi durumunda. Ülkelerin çeşitli kriterlere göre derecelendirildiği, “hukukun üstünlüğü endeksi” gibi endekslerde yukarıdaki ülkeler kendisine kaçılan ülkeler ve aşağılardaki ülkeler de kendisinden kaçılan ülkeler durumundalar. Ülkemizden kaçan insanların çoğu da yine bu ülkeleri tercih ediyor. Neden?

Çünkü insanlar zulümden adalete, zalimane fakirlikten fırsat eşitliğiyle dağıtılan servete, zulmetli cehaletten ilmin aydınlığına kaçıyorlar. Yani sorunun cevabı, bu gün üzerinde duracağımız adalet hakikatinin ta kendisidir.

Türkiye için hedef kendisinden kaçılan değil, kendisine kaçılan bir ülke olmaktır. Bediüzzaman’ın esas gayesi de başta memleketimiz olmak üzere, İslam ülkeleri ile diğer ülkelerde bu kriterlerin hakim olmasıdır. Bunu, "Asyanın bahtının miftahı meşveret ve şuradır." sözüyle ifade eder.

Bediüzzaman’ın bundan bir asır önce en zor şartlarda hayatının en esaslı meseleleri olarak sahip çıkıp benimsediği cumhuriyetçilik ve demokratlık meseleleri Türk ve İslam toplumu tarafından yeni yeni anlaşılıp kavranılmaktadır. Yeni Asya’nın gayretleri bu açıdan özellikle kıymetli ve lüzumludur.

Bediüzzaman’a göre, milletleri ve toplumları maddeten ve manen terakki ettirecek Kur’anî sistem "meşrutiyet-i meşrua" denilen doğru ve kâmil demokrasidir.

İslam ülkelerinin kendisine kaçılan ülkeler haline gelmesi için, meşveret ve adaletin kişinin fert ve aile hayatından başlayarak toplum ve devlet hayatına kadar her dairede hakim olması gerekir.

Bediüzzaman’ın meşrutiyet-i meşrua dediği Kur’an’la barışık doğru demokraside en alt kademedeki hizmetliden devlet başkanına, devlet kademelerinde bulunan herkes bir hizmetkârdır. Bu Hz. Resulullah’ın tarif ettiği devlet sistemidir. “Seyyidül kavmi hadimühüm” yani “milletin efendisi ona hizmet edendir” hadisi bize bunu ders vermektedir.

Adalet; hikmet, iffet ve şecaat duygularının insanda ve insan topluluklarında fiilen yaşanmasıyla kendisini gösteren bir hakikattir.

Adalet, kanun hakimiyeti muvacehesinde haklıya hakkını ve suçluya cezasını vermektir. Allah adil-i mutlaktır. Biz ahirete inanıyoruz. Her ne kadar bazı suçlar zaman ve mekan kısıtlılığı sebebiyle bu dünyada ancak kısmen karşılığını bulsa da, karşılığını bulamayan veya ceza karşılığı dünyaya sığışmayan ağır suçlar da ebedi haşir mahkemesinde elbette karşılığını bulacaktır. Dünyada adalet dağıtanlar için önemli olan, “her ne pahasına olursa olsun” diyerek yani masumların hakkını görmezden gelerek suçluyu cezalandırmaya çalışmak değil, masumu korumaya öncelik vererek suçluyu cezalandırmaya çalışmaktır. Bu tam ve mutlak adaletin ta kendisidir. Adalet-i izafiye ya da adalet-i nisbiye denilen sınırlı adalet ise ancak mutlak adaletin mümkün olmadığı istisnai bazı olaylarda uygulanacak bir adalet türüdür. Kangren olan parmağı kesmek zulümdür ama eli kurtarmak için bu küçük zulme razı olmak adalettir. Demek, önemli olan, sadece kangren olan parmağı kesmek ve diğer parmakları ve eli korumaktır.

Adalet gereği bir masumun hakkı bir millet için de olsa feda edilemez. Adaletli hüküm de masumun hakkını korumaya öncelik vererek sadece suçlunun cezalandırılmasıdır. Kur’an’ın "Velâ tezuru..." hakikatine göre suçun şahsiliği esas olup, kendisine suç isnat edilen kişinin ailesi, akrabası, kabile ve aşireti bu bağları sebebiyle suçtan mesul olamaz. Bilhassa sekiz on seneden bu yana, bu prensibin, siyasallaştırılmış yargı eliyle ve bilhassa iktidarı muhafaza uğruna alabildiğine çiğnendiğine şahit oluyoruz. Bu kötü gidişin durması ve yanlış düzenin değişmesi için gayret ediyoruz ve etmeliyiz.

Katılımcılardan gelen suallerin cevaplanması ile istifadeli bir ortamda konferans tamamlandı.