İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör’ün sosyal medyada paylaşılan ve bir öğrencisini taciz ettiğini anlattığı video tepki çekti.

Kadın örgütleri ve öğrenci toplulukları Celal Şengör’e tepki gösterdi. İTÜ Kadın+ Dayanışması, “Öğrencisini nasıl taciz ettiğini pişkin pişkin anlatan, İTÜ’de akademisyen olan Celal Şengör’ü teşhir ediyoruz! Bizleri “terbiye” ettiğini sanan, akademide tacizi ve tecavüzü meşrûlaştıran bu adamı okulumuzda istemiyoruz” açıklamasını yaptı.

Öğrenci Sendikası da Şengör’ün göreve devam etmesini istemediklerini belirterek, “Utanmadan öğrencisini nasıl taciz ettiğini anlatan İTÜ akademisyeni Celal Şengör’ü okulumuzda istemiyoruz. Tacizcileri ve tacizi meşrûlaştıran kişileri okullarımızda barındırmayacağız” ifadelerini kullandı.