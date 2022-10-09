Bu adımlarla Türkiye normalleşir

31. DESAM Gençlik Konferansında “Gençlik Trendleri ve Küreselleşme” konusunda yaptığı konuşma esnasında bir dinleyici tarafından yöneltilen “CHP’nin Meclis’e sunduğu başörtüsü kanun teklifi” hakkındaki soruya “Sayın Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü kararını çok değerli buldum. Böylesi değerli bir siyasi duruşun desteklemesi lazım!” şeklinde cevaplayan Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi (DESAM) Başkanı Gürkan Avcı, “CHP helalleşme eksenindeki çok doğru bir hamle yapmıştır. CHP’nin bu yöndeki hamlelerinin arkası geldikçe Türkiye normalleşmeye başlayacak, siyaset rayına oturacak; toplumsal barış ve huzur artacaktır” dedi.

Malzeme olmaktan kurtulur Başörtüsü kanun teklifinin mecliste grubu bulunan tüm partiler tarafından desteklenmesi gerektiğini söyleyen Gürkan Avcı, “Böylece hem başörtüsü özgürlüğü yönetmelik ve talimat ötesinde yasal bir güvenceye kavuşturulmuş, hem de böylesi hassas bir konu tersinden düzünden siyasî istismarlara malzeme yapılmaktan kurtarılmış olur” diye konuştu. Avcı, “Siyasetçilerimizin bu kanun teklifini Anayasa safhasına bırakmadan temel insan hakları ve özgürlükler kapsamında ivedilikle desteklenmesi gerekiyor. Böylesi müspet bir tavır partilerimizin başörtüsüne Anayasal güvence kazandırılması konusunda da samimiyetlerinin ölçütü olacaktır” ifadelerini kullandı. FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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