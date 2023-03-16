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16 MART 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Bu ahlaksızlığı da birlikte yeneceğiz

16 Mart 2023, Perşembe 21:12
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Malatya ve Adıyaman’daki depremzedeleri ve bölgeyi gezerek, çalışmalar hakkındı bilgi aldı, koordinasyon merkezini ve STK’ları ziyaret etti.

Malatya’da Valilik tarafından kaldırılmak istenen Saadet Partisi tarafından kurulan Aşevini ziyaret eden Uysal, “İktidar vatandaşı değil, vatandaşa samimi duygularla yardım etmeye çalışanları dert ediyor! Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay’a ve yüce bir gönüllülükle elinden geldiğince yardımlaşan, depremzedelerin derdi ile hemhâl olan herkese minnettarız! Kendilerine akredite olmayan, kendi siyasetlerine hizmet aracı olmayı kabul etmeyen STK’ların ve muhalefetin yardım gayretini kesmek istemelerinin nedeni ne biliyor musunuz? Çünkü her baktıklarında kendi beceriksizliklerini hatırlıyorlar! Bu ahlaksızlığı da birlikte yeneceğiz” diye konuştu.

Ankara - Recep Gören

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