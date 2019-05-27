"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

Bu aynı zamanda bir adalet ve vicdan mücadelesi

27 Mayıs 2019, Pazartesi 16:00
İBB başkan adayı Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bostancı, Samandıra ve Sancaktepe’de seçim turuna devam etti.

İmamoğlu yaptğı konuşmada, “Biz, İstanbul’u kucaklamaya geliyoruz. Çok çalıştık. Herkese sevgi, saygı dilimizi anlattık. Milletimiz bir karar verdi. 31 Mart’ta, ‘İstanbul’u ben bu genç adama vereceğim’ dedi. İstanbul’u bize emanet etti. Bana oy veren tüm siyasi partililere, herkese çok teşekkür ediyorum. Ama bir avuç insan, hakkımızı gasp etmeye çalıştı. O bir avuç insanı yuhalamayın. Onları gülerek protesto edeceğiz. Demokrasi mücadelemizde kimse önümüze taş koyamaz. Biz, 23 Haziran’a bir bayram gibi gideceğiz. 23 Haziran’a koşarken, hakkımızı, demokrasiye olan inancımızla söke söke alacağız. Bu aynı zamanda hak, hukuk, adalet, ahlak ve vicdan mücadelesi. Biz, asla vazgeçemeyeceğiz. Çocuklarımızın geleceği için, gençleri için, İstanbul’un geleceği için, mazlumları için vazgeçmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Etiketler: imamoğlu
Okunma Sayısı: 95
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Milletimiz ferasetiyle kararını verecektir

    Demokrasi ve özgürlük değil beton ve turizm adası

    Kartta aidat vurgunu

    Mescid-i Aksa’yı itikaftakiler koruyor

    Şûrâsız sistem saltanat getirir

    Medya hakim ve savcı gibi

    Gazetecilere yönelik saldırılar arttı

    İdlib'deki muhalifler Türkiye'den koruma talep ediyor

    'S-400 anlaşması imzalandı'

    Romanya'da iktidar partisi başkanına hapis cezası

    Yoksulluk sınırı 6 bin 918 liraya çıktı

    Adil Gür: İmamoğlu'nun işi daha kolay

    Avusturya'da siyasi kriz: Başbakan görevden alındı

    Ankara Büyükşehir Belediyesi araçlarındaki çakar lambalar söküldü

    Esed rejimi YPG'den petrol alacak

    İdlib ateş altında: 9 ölü

    Kurum'dan kentsel dönüşüme ilişkin "tek taraflı fesih hakkı'' açıklaması

    İstanbul'da 23 Haziran için kesin aday listesi açıklandı

    İngiltere'de AP seçimlerine ''Brexit karşıtlığı'' damgası

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Camide “siyasî mesaj”!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ceza adaleti için empati eğitimi yeter mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    150’liklerin vatandaşlıktan çıkarılması
    Genel

    Demokrasi ve özgürlük değil beton ve turizm adası
    Genel

    Milletimiz ferasetiyle kararını verecektir
    Genel

    Kartta aidat vurgunu
    Orhan GÜLER

    “Yeni” sistem ve AKaPe’nin başarı(!) hikâyeleri…
    Süleyman KÖSMENE

    Tövbe kapısı herkese açık mı?
    Genel

    Şûrâsız sistem saltanat getirir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.