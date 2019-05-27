Bu aynı zamanda bir adalet ve vicdan mücadelesi

İBB başkan adayı Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bostancı, Samandıra ve Sancaktepe’de seçim turuna devam etti.

İmamoğlu yaptğı konuşmada, “Biz, İstanbul’u kucaklamaya geliyoruz. Çok çalıştık. Herkese sevgi, saygı dilimizi anlattık. Milletimiz bir karar verdi. 31 Mart’ta, ‘İstanbul’u ben bu genç adama vereceğim’ dedi. İstanbul’u bize emanet etti. Bana oy veren tüm siyasi partililere, herkese çok teşekkür ediyorum. Ama bir avuç insan, hakkımızı gasp etmeye çalıştı. O bir avuç insanı yuhalamayın. Onları gülerek protesto edeceğiz. Demokrasi mücadelemizde kimse önümüze taş koyamaz. Biz, 23 Haziran’a bir bayram gibi gideceğiz. 23 Haziran’a koşarken, hakkımızı, demokrasiye olan inancımızla söke söke alacağız. Bu aynı zamanda hak, hukuk, adalet, ahlak ve vicdan mücadelesi. Biz, asla vazgeçemeyeceğiz. Çocuklarımızın geleceği için, gençleri için, İstanbul’un geleceği için, mazlumları için vazgeçmeyeceğiz” şeklinde konuştu.