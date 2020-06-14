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'Bu bir uyandırma alarmı'

14 Haziran 2020, Pazar 23:36
Son günlerde aktif Koronavirüs vak’a sayısının artmasını değerlendiren Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü, “Bu bir uyandırma alarmı. ‘Bana bir şey olmaz’ demeyin. Herkese olan size de olabilir. Siz de herkes gibisiniz. Hiçbirimiz güvende değiliz” diyerek uyarılarda bulundu.

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İki gündür artan Koronavirüs vak’alarını değerlendiren Özlü, eski alışkanlıkların tekrarlanmaması uyarısında bulundu. Bunun kolektif bir mücadele olduğunu ve insanların birbirini uyarması gerektiğini belirten Özlü’nün Twitter’da yaptığı paylaşım şu şekilde: “İki gündür günlük olgu sayımızda artış var. Bu bir uyandırma alarmı. “Salgın bitti, tehlike geçti, eski günlere döndük” gibi davranmaya devam edemeyiz. Virüs tedbirsizliği affetmiyor. Salgın kaldığı yerden devam etmek etmek için fırsat kolluyor. Bazılarımızın tedbirsizliğinin faturasını hepimiz ödüyoruz. Bu mücadeleyi hep birlikte yürütmek zorundayız.”

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Kalabalık oluşturmayalım

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel açıklamalarda bulundu. Vatandaşa tedbirler konusunda gevşememe uyarısında bulunarak “Ülkemizde ve dünyada henüz virüs sonlanmadı. Virüs sonlanana kadar mutlaka yeni normale alışmamız gerekiyor. Kontrollü sosyal hayat kurallarını unutmamamız gerekiyor. Bunların olmazsa olmazı maske takmak, maskeyle birlikte sosyal mesafeye uymak, el hijyenine ve diğer temizlik tedbirlerini uygulamamız gerekiyor. Ve kalabalık oluşturmayacak şekilde de davranmamız gerektiğini hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor” diye konuştu. Yamanel, “Şu an çok ciddi aşı çalışmaları yapılıyor. Fakat aşı çalışmaları 1-1,5 sene sürüyor. Buna bağlı olarak en baştan beri süreci de hesaplarsak eğer bu yılın sonuna kadar maske takacağımızı öngörebiliriz” düşüncesini dile getirdi.

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Vak’alardaki düşüş durdu

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Artış var demek için erken. Bir süre eğilim devam ediyor mu etmiyor mu diye takip etmek gerekir” dedi. Asker uğurlamaları, yazlıklara gitmeler, büyük şehirlerden Anadolu’ya göçlerin başlamasının hastalık üzerinde etkilerinin olabileceğini söyleyen Ceyhan vaka sayılarındaki azalmaların durduğunu hatırlatarak “Artış var demek için erken. Bir süre eğilim devam ediyor mu etmiyor mu diye takip etmek gerekir. Ama 19 Mayıs’tan bu yana bir azalma olmadığı kesin. Şu an virüs taşıyan ve virüs bulaşacak çok sayıda insan dışarıda karşılaşıyorlar” ifadesini kullandı.

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