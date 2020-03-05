TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olan Dr. Burak Bilgehan Özpek’in, rektörlük kararıyla görevine son verilmesi üzerine Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi eski raportörü Prof. Dr. Osman Can açıklama yaptı.

Can, açıklamasında “Türkiye kendini tüketmeye devam ediyor: Üniversitelerde yaprak dökümü sürüyor. Nitelikli akademisyenleri (aklımızı?) kaybediyoruz. Mesleğinin yüz akı değerli meslektaşım Burak’ın üniversitedeki işine son verilmesini derin bir üzüntüyle öğrendim. Bu böyle devam etmez!” ifadelerini kullandı. Görevine son verildiği haberini Twitter hesabından duyuran Özpek, Twitter paylaşımında şunları söylemişti:“TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’ndeki görevime, 28 Şubat 2020 tarihinde, üniversite rektörü Güven Sak’ın imzasıyla son verilmiştir. Bu işlem için herhangi bir gerekçe gösterilmemiş, soruşturma yürütülmemiş, savunmam alınmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının hilafına bir eylemim yoktur, olmamıştır. Hakkımda bir kovuşturma veya savcılık soruşturması yoktur, olmamıştır. Yüz kızartıcı bir eylemim yoktur, olmamıştır.” İstanbul – Yeni Asya

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