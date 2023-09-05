Bu çirkin saldırı bir daha yaşanmasın

Batı Trakya’daki Türk milletvekilleri, Gümülcine yakınlarında bulunan Narlıköy’deki Türk mezarlığına düzenlenen saldırıyı kınadı.

Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) Rodop ilinden milletvekili Özgür Ferhat, “İnsanlık dışı yapılabilecek en büyük saygısızlık ebediyete intikal etmişlerimizin kabirlerine yapılan saldırıdır. Narlıköylülere geçmiş olsun. Bu çirkin saldırının faillerinin bir an önce bulunmasını ve bu tür provokasyonların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum” ifadesini kullandı. Değişim Hareketi Partisi (KINAL) İskeçe Milletvekili Burhan Baran da yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek “Halkımızı olay aydınlatılıncaya kadar sağduyulu olmaya davet ediyorum” paylaşımında bulundu. Batı Trakya’da Gümülcine yakınlarında bulunan Narlıköy’deki Türk mezarlığına saldırı düzenlenmişti. Kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yapılan saldırıda yaklaşık 20 mezar taşına zarar verilmişti. AA

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