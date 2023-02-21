Bu çöküş konut vaadiyle giderilemez

Deprem bölgesine ilişkin gözlemlerini Artı TV’de aktaran gazeteci Bahadır Özgür, şöyle konuştu:

“Artık iktidarın televizyonları ne derse dersin, artık o inandırıcılığı gitmiş durumda. Güvenmedikleri için daha çok panik oluyorlar. Depremde en ağır hasar görmüş hasar görmüş kentlerin dışındaki kentler de çöküntü yaşıyor. Etkileri o kadar büyük bir alanı kapsıyor ki, bunu sadece konut yapacağım vaadiyle giderebilmek mümkün değil. Mesela İstanbul’a güven veremiyorsunuz şu an. Antakya’da gördük, mesela Gölbaşı’nı gördük, İslahiye’yi gördük, Nurdağı’nı gördük. Buralar bölgenin büyük ilçeleri. Bu kentler artık deyim yerindeyse artık haritada yoklar. Orada kurulmuş çadırkentlerin, konteynerlerin insanların ihtiyacını karşılaması mümkün değil. İnsanlar her şeyden umudunu kestiği için evlerine girdiklerine tanık olduk. Bu yaklaşımla çözüm imkansız görülüyor.”

Haber Merkezi