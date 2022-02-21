Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi’nde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem için uyarıda bulundu.

Afet ve Âcil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre pazar gecesi Marmara Denizi’nde Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi’nde meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görür’ün açıklaması şöyle: “Deprem Marmara Fay zonunda ve Muhtemelen Tekirdağ kolu ile ilişkili. Bu kol üzerinde zaman zaman bu büyüklüğe varan depremlere gaz çıkışları da neden olabiliyor. Konumu gereği bu deprem uyarıcı.”

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