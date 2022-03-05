Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri Talip Geylan, 2022 Ocak Şubat enflasyonu yüzde 17’ye dayandığını belirterek, “Yani ilk altı ay için yapılan maaş zammının iki katından fazla! Bu durum sürdürülemez!” dedi.

Toplu Sözleşmede ve son olarak önceki ay gündeme getirdikleri gibi, enflasyon farkının aylık olarak ödenmesi talebimizde ısrarcı olduğunu söyleyen Talip Geylan, “Aksi taktirde çalışanlar Temmuz’a kadar enflasyona ezdirilecek demektir. Ayrıca çalışanlarının ve emeklilerin artan hayat pahalılığı karşısında nefes alabilmesi için ek zam düzenlemesi de mutlaka ödenmelidir” diye konuştu. Ankara - Ahmet Terzi

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