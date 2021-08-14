Bu duruma artık ‘dur’ denmeli

Sağlık-Sen Temmuz ayı şiddet raporuna göre normalleşme sürecinin başladığı, aşılama çalışmalarının hız kazandığı Temmuz ayında, sağlık çalışanları yine şiddet olaylarıyla gündeme geldi.

Kısıtlamaların kalkması, 9 günlük bayram tatili ve insanların rehavete kapılmasıyla COVID-19 vak’a sayısında artış yaşanmaya başlanan Temmuz ayı boyunca, sağlık çalışanlarına yönelik 12 şiddet vak’ası gerçekleşti. 23 saldırgan tarafından gerçekleştirilen olaylarda, 22 sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu. Sağlık-Sen’in Temmuz Ayı Sağlıkta Şiddet Raporunu değerlendiren Genel Başkan Semih Durmuş, şu ifadelere yer verdi: “Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezasız kalması, her geçen gün şiddetin boyutunu artıyor. Faillerin çoğu hakkında herhangi bir işlem bile yapılmıyor. Sağlık çalışanları artık şiddet karşısında iyice çaresiz bırakıldı. Hastaneler, adeta boks ringine döndü. Bu duruma artık “dur” denilmeli, gerekli tüm önlemler alınmalıdır.” Ankara - Ahmet Terzi

Okunma Sayısı: 199

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.