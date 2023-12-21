Bu faizle nasıl baş edeceksiniz?

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinde konuştu.

Akay şunları söyledi: “Konsolide bütçe büyüklüğü 11 trilyon 89 milyar, bütçe gelirleri açısından da 8,4 trilyonluk bir vergi geliri hedeflenmiş. Bütçe açığı ise 2 trilyon 651 milyar olarak öngörülmüş. Genel bütçenin içerisinde Maliye Bakanlığı bütçesine baktığımız zaman da genel bütçenin yaklaşık yüzde 41’ini Maliye Bakanlığı bütçesi oluşturuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın içerisinde de en önemli konu faiz giderleri. 1 trilyon 254 milyarlık bir faiz gideri söz konusu, bu da Maliye Bakanlığı’nın yaklaşık yüzde 27’sine tekabül ediyor. Bütçe büyüklüğünün yüzde 11’ine, vergi gelirlerinin de yüzde 14,86’sına tekabül ediyor. Bu bütçede borç, ana para, faiz ve bütçe açığı en önemli noktalardan biri. Bu borçla bu faiz yüküyle nasıl baş edeceksiniz? Bütçe açığını nasıl aşağıya çekeceksiniz, istihdamı artırıcı, ihracatı artırıcı, yatırımı geliştirici projeleri hayata geçirmeniz lazım.”

Ankara - Anka