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7 ARALIK 2021 SALI - YIL: 52

Bu fay kırılacak galiba

06 Aralık 2021, Pazartesi 17:30
Van’da dün sabahın ilk saatlerinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, söz konusu bölgedeki fay hattının kırılma ihtimali olduğunu belirtti.

Van’da AFAD verilerine göre dün saat 00.46’da 4,9 büyüklüğünde, Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin sosyal medya hesabından bir değerlendirmede bulunan Türkiye’nin önde gelen yer bilimcilerinden Prof. Dr. Naci Görür’den, dikkat çeken bir açıklama geldi. Prof. Dr. Görür, Van’daki depreme ilişkin “Bir kaç gün önce olan depremle aynı bölgede” dedi. “Muhtemelen Erciş/ Karayazı Fay zonu içerisinde” diyen Görür, “Bu zon Muradiye’nin güneyinden İran sınırına doğru kırılacak galiba” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi

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