Bu felaketler bize ders olmalı

Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanı Mustafa Göktaş, “Giresun’daki sel felaketi ile oluşan çevresel sorunlar bizleri ve tüm toplumun katmanlarını çok ciddÎ düşündürmelidir” dedi.

Sel felâketlerinin yıllardır yaşandığı yetkililerin “Bu işin sebebi dere yataklarına akarsu kenarlarına bina yapmak” dediklerini hatırlatan Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanı Mustafa Göktaş, “Biz duymaktan bıktık, ama onlar bu iş için etkili bir yöntem bulamadılar. Yıllardır kanayan yara halinde olan sahil bandına, dere yatağına, akarsu kenarına, göl kenarına bina dikme işine son veremediler. Mevcut bu durumda olanları ise yıllardır ıslah edemediler. Bu işin önünü bir türlü alamıyorlar. Rant ve rantiyeciler tedbirin ve etkin çalışmanın yıllardır önünü kesiyorlar. Bu işi de etkin yetkin siyasiler aracılığı ile başarıyorlar. Felâket başımıza geldiğinde siyasiler hep bir ağızdan, akıl verip, temennide bulunuyorlar” dedi.

Sakat imarlaşmaya son verilmeli

Artık buna son verilmesini isteyen Göktaş şunları söyledi: “Ciddî, kararlı, istikrarlı bir şekilde sahil bandına, dere yatağına, akarsu kenarına kesinlikle bina diktirmeyin, ne şekilde olursa olsun yapılaşmaya müsaade etmeyin. Yasal düzenlemeler âcil olarak yapılmalı ve denetim mekanizması çok sıkı çalışmalı. İnsan hayatı, yaşamı bu denli ucuz olmamalı. Bu çarpık yapılaşmaya, sakat imarlaşmaya, doğayı – tabiatı yok eden kentleşmeye mutlaka son verilmeli. Ülkemizin her yerinde tüm kentler ve yerleşim merkezleri sıkı takip edilmeli ve acilen mevcutlar ıslah edilmeli, bundan sonrası için ise kesinlikle izin verilmemeli, mümkün ise bunların birçoğu da kentsel dönüşüme alınıp kaldırılmalıdır. Toplumun, milletin sırtına binmiş olan rantçıların da tepesine binilmelidir.”

Âcil kanunî düzenlemeler yapılsın

Göktaş şöyle devam etti: “En kısa sürede sadece sahil bandı, deniz kenarları, akarsu kenarları, dere ırmak kenarları değil yaylalık alanlar, ormanlık alanlar, doğal alanların doğal bitki örtüsü korunmalı, ağaçlar ve yeşil alanlar yok edilmemeli, buralarda her tür yapılaşmaya izin verilmemeli. Özellikle kent yerleşim merkezleri başta olmak üzere ağaç ve bitki örtüsünün sayısını arttıracak çalışmalar başlatılmalı, Bunun için yasal düzenlemeler bir an evvel yapılmalıdır.”