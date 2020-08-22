MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, “Maliyetlidir diyerek kestirilip atılamaz, bu gaz çıkarılmalı” dedi.

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün açıkladığı Karadeniz’de bulunan 320 milyar metreküplük doğalgazın Türkiye’nin 6-7 yıllın ihtiyacını karşılayabileceğini söyledi. Türkyılmaz, “Maliyetlidir denilip kestirilir atılamaz. Maliyeti, yabancı şirketlere ödenen paradan yüzde 20 fazla bile olsa bu gaz çıkarılmalı. Ancak Türkiye’nin enerji sorununu da çözmez” dedi.

Cumhuriyet’in haberine göre, Türkyılmaz, gazın çıkarılmasının zaman alabileceğini belirtirken, şimdiden rezerv miktarı söyleminin de sadece tahmin olabileceğini vurguladı. Türkyılmaz, “320 milyar metreküp bugün için yapılmış tahmindir. Doğru rakamı bulabilmek için sahada ciddi jeolojik, jeofizik çalışmalar yapmak gerekir. O çalışmalardan sonra miktar tesbit edilir. Zaman gerektirir” dedi. Sahanın kötü bir saha olduğunu düşünmediğini, Tuna deltasında daha önce de gaz bulunduğunu belirten Türkyılmaz, “Türkiye’nin kendi kıta sahanlığı içinde gaz bulması şaşırtıcı değil. Ancak rezerv miktarı tartışmalıdır. Daha az da olabilir daha fazla da olabilir” değerlendirmesini yaptı.

Mutlaka çıkarılmalı

Türkyılmaz, doğalgazı çıkarmak maliyetli olsa da mutlaka bu gazın çıkarılması gerektiğini söyledi. “Yurtdışına döviz ödeyeceğimize kendi kaynaklarımızı kullanmak daha doğru. Maliyetlidir denilip kestirilir atılamaz. Maliyeti, yabancı şirketlere ödenen paradan yüzde 20 fazla bile olsa bu gaz çıkarılmalı” diyen Türkyılmaz, şöyle devam etti: “Ancak Türkiye’nin enerji sorununu da çözmez. Büyük iddialardan kaçınmak lâzım. Sadece dışa bağımlılığın azalmasına katkı sağlar. Türkiye doğalgaza yıllık 8-10 milyar dolar para ödüyor. Ayrıca ‘Bu gazı bulduk, doğalgaz fiyatları ucuzlar mı?’ Hayır, ucuzlamaz. Çünkü şu anda Türkiye doğalgazı kendi alış fiyatının altında satıyor. Kamu sübvanse ediyor. Yurttaşa verileni de sanayiciye verileni de kamu sübvanse ediyor.”

Süreç zor, İnşallah başarabiliriz

Kadİr Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nden Enerji Sistemleri Profesörü Dr. Volkan Ediger, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ülkemiz açısından tarihî bir müjde” dediği açıklaması sonrası Türkiye’nin doğalgaz keşfini değerlendirirken, “Türkiye’de 1934 yılından beri ilk kez gaz konusunda bu kadar önemli bir keşif yapılıyor. (...) Bu ilk kuyu. Bu kuyudan sonra bir-iki kuyu daha açılıp aynı keşfin orada da teyit edilmesi lâzım. Teyit edildikten sonra tesbit kuyularını açmamız lâzım. Bu tesbit kuyuları yerin altında bulduğumuz rezervuarın geometrisini-3 boyutlu dağılımını ve taşların gözenekliğini-geçirgenliğini, onun içindeki sıvı ve gazın akış durumunu gösterir. Bunu yaptıktan sonra oturup bir modelleme yapmamız lâzım. Nerelerde üretim yapabilirizi bulmamız lâzım. Ondan sonra üretim kuyuları açmamız lâzım. Sabit platformun üzerinde üretim kuyularını açıp, oradan üretmeye başlamak lâzım. Orada üretilenleri depolamak lâzım. Depodan da karaya doğalgaz boru hattını döşememiz lâzım. Onu da ana şebekeye bağlamak veya tüketilecek yer neresiyse oraya iletmek lâzım. Bütün bu süreçler biraz zor görünüyor. Tabi eğer ciddî bir Türk mu’cizesi yaratılmazsa. Dünyadaki deneyimlere baktığımızda, bunun için 6-7 yıllık bir süreç normal gibi geliyor. Eğer bu 1-2 yıl içinde olursa çok memnun oluruz. İnşallah başarılabilir diye düşü- nüyorum” şeklinde konuştu.

Ekonomik değeri 65 milyar dolar

Enerjİ ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de keşfedilen 320 milyar metreküplük doğalgaz rezerv hakkında, “Bu gazın ekonomik değerinin 65 milyar dolar olacağını söyleyebiliriz. Yeni kaynak bulamazsak bile bu gaz 7-8 yıllık ihtiyacı karşılar” dedi. “Bundan sonra sondaj ve sismik çalışmalara kendi imkânlarımızla devam edeceğiz.” diyen Bakan Dönmez “Kıyıya boru hattı çekimi bir defa yapılacak bir iş. Muhtemelen ihale etmek suretiyle uluslar arası ölçekte yapılacak. Onun dışında işletme tamamen Türkiye Petrolleri üzerinden olacak” diye konuştu.