'Bu gece itibarıyla 15 bin vatandaşımızı ülkemize getireceğiz'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bu gece itibarıyla 15 bin vatandaşımızı ülkemize getirip, farklı şehirlerde karantina altına almış olacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferansla düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'nın ardından toplantıya ve Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 salgınına ilişkin bugüne kadar 105 ülkede görev yapan Türk büyükelçiyle video konferans yoluyla görüştüğünü belirten Çavuşoğlu, söz konusu görüşmelerin yarın da devam edeceğini söyledi.

Yurt dışındaki Türk misyonların çalışmalarını da yakından takip ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, bu ülkelerdeki misyonlarda görev yapanlar ve burada yaşayan Türk vatandaşlarıyla ilgili gelişmeleri izlediklerini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, virüsle mücadelenin önemli olduğuna ancak virüsün ardından dünyanın nasıl şekil alacağı konusunun da ayrıca önemli olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Herkes başka gıda güvenliği ve sağlık alanı olmak üzere ihtiyacını karşılamak için kaynaklarını çeşitlendirme yönünde çalışmalar yapıyor. Tüm ülkelerin, aşağı yukarı liste çeşitlendirmesi yaparken, Türkiye'yi ilk üçe koyduğunu görüyoruz. Bu, bizim için önemli bir fırsattır ve kendimizi buna göre hazırlamamız lazım."

"Geri kalan vatandaşlarımızı da ülkemize getireceğiz"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin yurt dışındaki uluslararası örgütler nezdinde 12 daimi temsilciliğinin bulunduğunu hatırlatarak, bu temsilciliklerden örgütlerin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldıkları ve durum değerlendirmesi yaptıklarının altını çizdi.

Konuşmasında, Kovid-19 salgını sürecinde yurt dışından getirilen Türk vatandaşlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, birinci aşamada 70'ten fazla ülkeden 39 binden fazla kişinin Türkiye'ye getirildiğini anımsattı.

Bakan Çavuşoğlu, 25 bin vatandaşın, yaklaşan Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan ikinci tahliye kapsamındaki çalışmaların da eş güdüm halinde yürütüldüğüne işaret ederek, şunları söyledi:

"İkinci başlattığımız tahliye kapsamında, inşallah bu gece itibarıyla 15 bin vatandaşımızı ülkemize getirip, farklı şehirlerde karantina altına almış olacağız. Geri kalan vatandaşlarımızı da getireceğiz. Bu, cumhuriyet tarihinin en büyük tahliye harekatıdır, operasyonudur. Başarılı ve sorunsuz bir şekilde yürütüyoruz."

"Toplantıda salgının görüldüğü ülkelere insani yardımların nasıl ulaştırılabileceği ele alındı"

Çavuşoğlu, daha sonra toplantının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, Kovid-19'la mücadele ederken, diplomasi alanındaki çalışmalarına da ağırlık verdiğinin altını çizen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu süreçte çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla görüşmeler yaptığını hatırlattı.

Bakan Çavuşoğlu, İİT Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısında da Kovid-19'la mücadelenin gündeme geldiğini ve salgının görüldüğü ülkelere insani yardımların nasıl ulaştırılabileceğinin ele alındığını ifade etti.

İslam dünyasının, Kovid-19 salgınının yaşandığı bu zor süreçte İİT'den ve üye ülkelerden beklentilerinin olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, İİT'ye üye ülkeler arasında da ekonomik zorluklar içinde bulunan ülkeler bulunduğunun altını çizdi.

Çavuşoğlu, "İİT bünyesinde fonlar var. Bunların kullanılması, Filistin'e, Gazze'ye, Arakan'a ve Uygur Türklerine ve diğer zor durumda olan tüm Müslüman topluluklara ne tür destekler verebiliriz, bunları da gündeme getirdik ve kurulacak mekanizmaları da görüştük. Uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerimizi etkin şekilde sürdüreceğiz." diye konuştu.