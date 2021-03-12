Prof. Dr. Müftüoğlu, “Vak’alar, birdenbire 13-14 bin aralığına yükseliverdi; bu rakamlar korkutucu, bu gidiş iyi değil” dedi.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, “Vak’alar, aniden ve birdenbire(!) 13-14 bin aralığına yükseliverdi; bu rakamlar korkutucu, bu gidiş iyi değil” değerlendirmesini yaptı.

Hürriyet başyazarı Müftüoğlu yazısında, “Covid-19 vak’a sayılarında maalesef ısrarlı ve can sıkıcı bir artış var. Sağlık Bakanımızın ‘Vak’a sayıları 7-8 bin aralığına sıkıştı, düşmüyor, azaltmak için ciddî bir ortak gayrete ihtiyacımız var’ cümleleriyle özetlenebilecek uyarısının üzerinden daha 10 gün bile geçmedi, ama rakamlar -nedense- aniden ve birdenbire(!) 13-14 bin aralığına yükseliverdi. Net ve açık olarak belirteyim: Bu rakamlar korkutucu, bu gidiş iyi değil” düşüncesini dile getirdi.

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Vak’a artışı 3. zirvenin habercisi olabilir

Türkiye’de resmî olarak açıklanan ilk Covid-19 vak’asının üzerinden tam bir yıl geçti. Son verilere göre ise ülke genelinde Covid-19’a yakalananların sayısı 2,8 milyonu geçiyor. DW’deki haberde vak’alardaki artışın etkisini yorumlayan Boston College biyoloji departmanında asst. Prof. olarak görev yapan Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Emrah Altındiş, “Türkiye’de toplam vak’a sayısı dün itibarıyla 2 milyon 807 bin 387’ye ulaştı. Covid kaynaklı toplam ölüm sayısı 29 bin 160 oldu. Bu vefatların yaklaşık yüzde 30’unun son iki buçuk aydan daha az sürede olduğunu görüyoruz. Vak’a sayıları Ocak ayının 20’si civarında 6 bine kadar düşmüştü. Mart başında yeni bir açılım oldu, fakat zaten son haftalarda açıklanan resmî sayılarda bir artış görmeye başlamıştık. Şimdi bunun iki katına çıktı. Yani 6 bin seviyesi bugünlerde 13 bine geldi. Dolayısıyla bu önümüzdeki Nisan ayı açısından oldukça riskli bir üçüncü zirvenin habercisi olabilir. Daha aşılar tamamlanamamışken bu yükseliş çok tehlikeli.

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Kısıtlamalar havalara yaradı

Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Göknur Şişman Aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası uygulanan kısıtlamaların şehirlerin hava kalitesini olumlu etkilediğini bildirdi. Aydın, dünyada yaşanan en önemli çevre sorunlarından biri olan hava kirliliğinin, insan sağlığını da olumsuz etkilediğini söyledi. Dünya genelinde salgın sonrası alınan tedbirlerin, hava ve deniz kirliliğinin azalmasına katkı sağlamasının beklendiğini, ilk verilerin bu tahmini doğruladığını kaydeden Aydın, körfezlerde yunus sürülerinin görülmeye başlandığını, su kirliliğinin gözle görünür şekilde iyileşme sürecine girdiğini ifade etti. İzmir - aa

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Pek çok il yeniden kapanabilir

15 Mart’ta güncellenmesi beklenen ‘koronavirüs risk haritası’nda pek çok ilin ‘kırmızı’ya dönüp yeniden kapanabileceği ifade ediliyor. İndependent’deki habere göre 15 Mart’ta yapılması planlanan kabine toplantısında koronavirüs risk haritası da güncellenecek ve pek çok ilin kırmızı renge, yani ‘yüksek riskli iller’ kategorine geçebileceği belirtildi. Tedirgin eden bu gelişmelerle birlikte uzmanlar, Nisan ayında 3’üncü pik olabileceğini sık sık dile getiriyor. Hal böyleyken yeni ve yeniden kısıtlamaların gelebileceği de seçenekler arasında.

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MUTANT VİRÜSLER YAYILIM HIZINI ARTTIRDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgına ilişkin son gelişmelerin değerlendirildiği Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı. Türkiye’de alınan tedbirlere rağmen mutant virüslerin arttığını belirten Koca, “Mutant virüsle enfekte olduğu tesbit edilen kişileri daha sıkı izolasyon kurallarına tabi tutuyoruz” dedi. Koca, mutant virüslerin yayılım hızının arttığına dikkat çekerek, Türkiye’deki dağılımını paylaştı: “Bugüne kadar 76 ilimizde toplam 41 bin 488 İngiltere mutantı, 9 ilimizde toplam 61 Güney Afrika mutantı, 1 ilimizde 2 California-NewYork mutantı ve 1 adet de Brezilya mutantı tesbit edilmiştir.”

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İki doz aşı olsak da maskeye devam

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), Koronavirüs aşısı yaptıranların sayılarındaki artışa bağlı olarak maske ve sosyal temas kısıtlamalarında gevşemeye gidileceğini açıkladı. Ancak Türkiye’deki uzmanlar bu gevşeme için henüz onay vermedi. T24’deki habere göre Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, “Toplumda aşılanmışlık oranı belli bir eşik değerin üzerine çıktığında ya da sürü bağışıklığı denen durum sağlandığında enfeksiyonun toplum içerisindeki dolaşımı büyük ölçüde engellenmiş olacak. Tamamen maskesiz bir yaşamın mümkün olacağı o aşamaya dek, aşılanmış olsak da, maske dahil olmak üzere kişisel korunma tedbirlerinden vazgeçemeyiz” dedi. Prof. Dr. Zafer Kurugöl de, “Toplumsal bağışıklık sağlanıncaya kadar, ki bu da toplumun yüzde 70’i demek, aşılanan kişilerin de maske takması gerekiyor” görüşünü savundu.