Bu haksız ve hukuksuz girişimden vazgeçin

‘Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik’te değişiklik yapan yönetmelikler 6 Ekim’de Resmî Gazete’de yayımlandı.

Yönetmeliğe itiraz ederek geri çekilmesini isteyen hekimler, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Hekimler yaptıkları açıklamada, tepki çeken yönetmelik değişiklikleri ile muayenehane hekimlerinin hastalarını tanı ve tedavi amacı ile özel hastanelere ve tıp merkezlerine yatırmalarını, ameliyat ve girişimsel işlemler yapmalarını birtakım koşullara bağlayarak neredeyse imkânsız hale getirdiği belirtildi. Haber Merkezi

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