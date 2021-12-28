Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne “özel teftiş” başlatılması üzerine açıklamada bulundu.

Yavaş, “Milletimizin bilmesini isteriz ki, İstanbul Büyükşehir Belediyemize yapılan haksızlığın, tüm Belediyelerimize yapıldığını düşünüyor ve bu haksızlığı reddediyoruz. Bir belediyemiz için uygulanması düşünülen hukuksuzluk, karşısında tüm belediyelerimizi ve milletimizi bulacaktır. Millet İttifakı Belediye Başkanları olarak bundan sonraki süreçte de haksızlığa, hukuksuzluğa, baskılara ve ithamlara karşı tek yürek olacağımızın bir kez daha altını çiziyoruz” dedi. Ankara - Anka

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