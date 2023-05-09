Bu iddialar farklı ve önemli

Emekli emniyet müdürü ve yazar Hanefi Avcı Yeşildağ’ın iddiaları hakkında yaklaşık dokuz dakikalık bir video yayınladı.

DW Türkçe’nin haberine göre Avcı, iddiaları ortaya atan Ali Yeşildağ’ın sıradan biri olmadığının altını çizdiği video değerlendirmesinde, “Ailecek baştan beri Cumhurbaşkanının yanında durmuş, daha parti kurmazdan önce beraber hareket etmiş, abisi Hüseyin Yeşildağ Tayyip Erdoğan Bey Yenihisar cezaevinde kaldığı zaman bir suç işleyerek cezaevine girip onun yanında koruma ve onun hizmetinde bulunmuş. Böylesi bir aile yakını, birçok işinde de beraber hareket eden insanlar. Bu açıdan verdiği bilgiler diğer kişilerden biraz daha farklı” diye konuştu ve Yeşildağ’ın ifşaatlarının daha önce yayınladıkları videolarla adından söz ettiren Sedat Peker veya Muhammed Yakut gibi isimlerin iddialarından daha büyük önem arzettiğinin altını çizdi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 532

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.