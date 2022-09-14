“BU BASKICI VE YASAKÇI İKTİDAR ZİHNİYETİNİ 12 EYLÜL DOĞURDU, 28 ŞUBAT BÜYÜTTÜ.”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

DP GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL

“12 Eylül’ün iktidar sahipleri neye ‘yasak’ dediyse bugünün iktidarı da aynı şeyleri yasak etti. 15 Temmuz’a giden süreç, iktidarın demokrasiyi bertaraf etmesi, hukuk devleti ve liyakati ortadan kaldırması ile yaşandı.”

TÜRK DEMOKRASİ VAKFI BAŞKANI SALİH UZUN

“Darbecileri öbür dünyaya uğurladık, ama 12 Eylül aklının icatları heyulâ gibi hayatımızda duruyor. 12 Eylül’le hesaplaşmak, okkalı laflar etmekle olmaz. Bıraktığı ne kadar iz varsa hayatımızdan çıkartmak gerekir.”

CHP SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK

“Bugün görüyoruz ki, demokrasinin imkân ve araçlarını istismar ederek de darbe yapılıyor. 12 Eylül’de Evren ve arkadaşları ne yaptıysa 20 Temmuz 2016’dan sonra aynısını Erdoğan şahsım yönetimi yapıyor.”

***

Bu iktidar zihniyeti darbecileri aratmıyor

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Salih Uzun ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yaptıkları açıklamalarda, iktidarda bulunanların yaptıkları ve zihniyetleriyle darbecileri aratmadıklarını vurguladı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 12 Eylül darbesinin yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında darbelerle mücadele için demokrasi ve hukuk devleti olmak gerektiğine vurguladı. Uysal, “O günün iktidar sahipleri neye yasak dediyse bugünün iktidarı da aynı şeyleri yasak etti. Geçmiş darbelerden kendilerine sahte mağduriyet oluşturan bu iktidar ve mensupları için 28 Şubat’ın ürünü olduğuna dair söylenenler bu bakımdan değerlendirince eksik kalır. Bu iktidar anlayışını, bu yasakçı zihniyeti 12 Eylül doğurmuş, 28 Şubat ise büyütmüştür” dedi. Ülkenin iki 12 Eylül gördüğünü söyleyen Uysal, “İlki askeri vesayeti bir darbe ile tesis edip anayasa değişikliği ile hakim kıldı, diğeri ise bir siyasal anlayışın yargı üzerindeki gücünü tahkim etmek için yeni bir vesayet sistemi ortaya çıkardı. 1980 yılında, üniformasını çıkarıp er meydanında siyasi mücadele edemeyecek korkak ve hain bir grup askerin, silahlı kuvvetlerin gücünü arkasına alarak gerçekleştirdiği darbe Türk Siyasetinin en büyük kırılmalarındandır. Tıpkı 1960 Darbesi gibi bu darbeyi gerçekleştirenler de bir suç şebekesinin üyeleridir” dedi.

VESAYET KALDI, YAPANLAR DEĞİŞTİ

12 Eylül’de duvarlara yazılan yazılara ceza verilirken bugün cezaların kaldığını, duvarlar değiştiğini söyleyen Uysal şunları söyledi: “Sansür kaldı, getirilen mecralar değişti. Vesayet kaldı, yapanlar değişti. Meclis kaldı, yetkileri(!) değişti. Demokrasinin adı kaldı, mahiyeti değişti 12 Eylül’ün anlayışı kaldı, isimler değişti. O günün iktidar sahipleri neye yasak dediyse bugünün iktidarı da aynı şeyleri yasak etti. Geçmiş darbelerden kendilerine sahte mağduriyet meydana getiren bu iktidar ve mensupları için 28 Şubat’ın ürünü olduğuna dair söylenenler bu bakımdan değerlendirince eksik kalır. Bu iktidar anlayışını, bu yasakçı zihniyeti 12 Eylül doğurmuş, 28 Şubat ise büyütmüştür.”

DARBELERLE MÜCADELE İÇİN DEMOKRASİ VE HUKUK DEVLETİ ŞARTTIR

“Elbette bu yetmemiş, askeri vesayetle mücadele diyerek propaganda yaptıkları bir dönemde ikinci 12 Eylül ile bu iktidar kendi vesayetini, özellikle yargı üzerindeki vesayetini kurmuştur” diyen Uysal, “Bu şekli ile AKP iktidarı darbelerle mücadeleyi darbelerin kendi işlerine gelmeyen noktaları ile mücadele etmek şeklinde yürütmüş, eksik kalanları ise 12 Eylül referandumunda olduğu gibi başka yöntemlerle tamamlamayı uygun görmüştür. Tüm bu değerlendirmelerle birlikte bilinmesi gerekir ki darbelerle mücadele için demokrasi ve hukuk devleti şarttır” dedi.

SİYASETTEKİ KURALLAR HÂLÂ DARBE ÜRÜNÜ

Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Salih Uzun, “B ugün, en başta 20 yıldır ülkeyi yönetme sorumluluğu taşıyan arkadaşlar olmak üzere, topyekün koro halinde 12 Eylül’ü yapanlara ağız dolusu konuştuk. Kenan Evren ve diğer generalleri öbür dünyaya uğurladık ama 12 Eylül aklının icatları heyula gibi hayatımızda duruyor” dedi.

TDV Başkanı Uzun, bugün siyaset alanını düzenleyen kuralların neredeyse tamamının hâlâ darbe ürünü olduğunu belirterek, “Şu anda yürürlükte olan siyasi partiler mevzuatımızın ana belgesi ‘Siyasi Partiler Kanunu’ 12 Eylül askeri yönetiminin bizzat çıkardığı kanunudur. Kabul tarihi: 22 Nisan 1983. Darbe sonrası partili hayata geçiş Kasım 1983’te oldu. Kanun Nisan’da çıktı. Bugün faal olan bütün partiler (eski isimlerini Uzun, “12 Eylül ile hesaplaşmak, okkalı laflar etmekle olmaz. Bıraktığı ne kadar iz varsa hayatımızdan çıkartmak gerekir” dedi.

Evren ne yaptıysa Erdoğan da onu yapıyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da, 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde, “Bugün görüyoruz ki darbeler sadece tankla, tüfekle, silahla yapılmıyor. Demokrasinin imkân ve araçlarını istismar ederek de darbeler yapılıyor. Yönetimler otoriterleşiyor. Demokrasinin imkân ve araçlarıyla inşa edilen ucube Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, demokrasimize darbe üstüne darbe vuruyor. Bugün ülkemizde yaşadıklarımızın, 12 Eylül’de yaşadıklarımızla büyük benzerlikleri var. Hangi birini söyleyelim. 12 Eylül’de Kenan Evren ve arkadaşları ne yaptıysa 20 Temmuz 2016’dan sonra aynısını Erdoğan şahsım yönetimi yapıyor” dedi.