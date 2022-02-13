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13 ŞUBAT 2022 PAZAR - YIL: 52

Bu indirimle fiyatlar düşmez

13 Şubat 2022, Pazar 20:08
Ekonomist Oğuz Demir, gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesiyle ilgili, “Fiyatların aşağıya gelmesini sağlayacak bir çözüm değil” dedi.

Sebze ve meyve tane ile satılıyor

 

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı’nda konuştu. Bakan Nebati, yastık altı birikimleri finansal sisteme kazandırılacağını belirtirken, toplantıya video konferans yöntemiyle katılan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’yi yüzde 1’e indireceklerini ifade etti. Ekonomistler, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomik gidişatla ilgili açıklamalarını Cumhuriyet’e değerlendirdi. Açıklanan yeni ekonomi paketinin üretici ve tüketiciye olumlu etkisinin olamamakla birlikte fiyat düşüşlerine neden olmayacağını belirten Ekonomist ve maliyeci Prof. Dr. Duran Bülbül, “AKP iktidara geldiğinden beri bu açıkladığı 24’üncü ekonomi paketi. Bu açıklanan paketin ekonomiye olumlu yansıması asla söz konusu değil. Ekonomi stagflasyona girmiştir” ifadelerini kullandı.

Kalıcı bir çözüm değil

Gıda fiyatlarında bir düşüşün olacağını sanmıyorum diyen Ekonomist Oğuz Demir ise şöyle konuştu: “Bu açıklanan paket bu zamana kadar sanki enflasyon bir sorun değilmiş davranan hükümetin gıda fiyatlarının ne kadar hızlı bir şekilde arttığının kabul ettiğinin göstergesi. Yüzde 8’den yüzde 1’e inen KDV sadece geçici bir çözüm yani bu kalıcı olarak fiyatların aşağıya gelmesini sağlayacak bir çözüm değil. Vergi arttığı için fiyatlar artmıyor, maliyetler arttığı için fiyatlar artıyor. Dolayısıyla başta elektrik, akaryakıt, doğal gaz olmak üzere bu maliyetleri belirleyen birçok unsurda artış devam ediyor. Yakın bir zaman içerisinde elektrik ve doğal gaz faturasındaki artış üreticinin fiyatlarına yansıyacaktı. Şimdi o indirimden ötürü biraz daha sınırlı yansıyacak. Yoksa gıda fiyatlarında bir düşüşün olacağını sanmıyorum sadece gıda fiyatları bir iki ay içerisinde yüzde 5-7 arasında artacakken şimdi yüzde 1-2 civarında artacak.”

Haber Merkezi

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