ERDOĞAN’IN HERZOG’DAN SONRA BENNETT’İN DE TÜRKİYE’YE GELECEĞİNİ DUYURDUĞU BİR ORTAMDA, İSRAİL FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK ZULÜMLERİNİ RAMAZAN’DA DA DEVAM ETTİRİYOR.

KADINI VURUP ÖLÜME TERK ETTİLER

FİLİSTİN Sağlık Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camii yakınında İsrail güçlerinin açtığı ateşle Filistinli bir kadının katledildiğini bildirdi. Vurulan kadını kanlar içinde olay yerinde bırakan askerler, sağlık ekiplerini de engelledi.

BATI ŞERİA’YA 40 KM’LİK DUVAR

İSRAİL hükümeti, Batı Şeria'nın kuzeyinde 40 kilometre uzunluğunda duvar inşa edilmesi için yaklaşık 110 milyon dolarlık bütçeye onay verdi. Yine Batı Şeria'nın kuzeyinde Yahudi yerleşimciler yolları kapatarak Filistinlilerin araçlarının geçişini engelledi.

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Bu İsrail’le mi yakınlaşacaksınız?

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli bir kadını daha vurarak katletti. Ayrıca olay bölgesi “kapalı askerî bölge” ilan edilerek olay yerine sağlık ekiplerinin girmesi engellendi. Zalim İsrail yaptığı katli, El-Halil’de Filistinli bir kadının İsrail güçlerine bıçaklı saldırı düzenlediği şeklinde bir iddia ile açıkladı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli bir kadını daha vurarak katletti. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria’nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi yakınında İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir kadın hayatını kaybetti. Açıklamada, hayatını kaybeden Filistinli kadının kimliğinin henüz belirlenemediği kaydedildi.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre de İsrail güçleri gerçek mermilerle Filistinli bir kadına ateş açtı ve ağır yaralanan kadını kanlar içinde olay yerinde bıraktı. İsrail güçleri ayrıca bölgeyi “kapalı askeri bölge” ilan ederek olay yerine sağlık ekiplerinin girmesini engelledi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise El-Halil’de Filistinli bir kadının İsrail güçlerine bıçaklı saldırı düzenlediği iddia edildi.

El-Ezher’den Gade Sebatin tepki

Mısır’daki El-Ezher Kurumu, İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’da dün başka bir Filistinli bir kadını daha öldürmesine tepki gösterdi. Kurumdan yapılan yazılı açıklamada “İsrail askerlerinin vahşice ve kasıtlı olarak Filistinli Gade Sebatin’i öldürmesini kınıyoruz.” ifadesi kullanıldı. “Sabıkaları zulüm ve ihlalle dolu askerlerin ramazanın kutsallığına saygı göstermediği” ifade edilen açıklamada, uluslararası topluma, tekrar eden bu suçları durdurmak için müdahale etme çağrısı yapıldı. El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi yakınında önceki gün, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir kadın hayatını kaybetmişti.

40 kilometre duvara onay

İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde 40 kilometre uzunluğunda duvar inşa edilmesi için yaklaşık 110 milyon dolarlık bütçeye onay verdi. İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003 yılında inşaatına başlanan yaklaşık 700 kilometre uzunluğunda ve bazı yerlerde yüksekliği 5 metreyi bulan beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor.

“Halkımız haklarını almadan olaylar bitmez”

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, olayların Filistinlilerin meşru haklarını elde etmeden son bulmayacağını söyledi. Filistin halkının ebediyen beklemeyeceğini ifade eden Ebu Rudeyne, “Halkımız başkenti Kudüs olan bağımsız devletinde meşru haklarını almadan olaylar bitmez. Yeni farklı ve tehlikeli bir realite yaşıyoruz. Bu durum, sürmesi imkânsız bir hal yarattı ve gelecekte herhangi bir siyasi ufkun kapılarını kapatacaktır. Bu işgal tüm savaşların, sorunların ve bölgenin kördüğümlerinin sebebidir.”

Ramallah/Kahire/Kudüs - aa