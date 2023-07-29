Emekliler, yılın ikinci yarısı için maaşlarına yapılan yüzde 25’lik zamma tepki göstermeye devam ediyor.

16 milyon emekli mağdur Memur emeklisi Selahaddin Savaş tepkisini “Emeklileri yaşlı, cahil, bunak diye görüyorlarsa biz cahil de değiliz yaşlı da değiliz, bunak da değiliz. Her şeyi görüyoruz, biliyoruz ve farkındayız” sözleriyle dile getirdi. Emekli Turgut Abbas ise “Açım, aç. Yakayım mı kendimi? Gidip Meclis’te kendimi yakmayı düşündüm. Bu kadar mı zulüm olur? Bizi neden sevmiyorlar, biz ne yaptık” dedi. Ankara - Anka Emekli mağdur

Milletin sesine kulak vermediler

İnsanca bir ücret istiyoruz

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