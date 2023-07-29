29 Temmuz 2023, Cumartesi
Emekliler, yılın ikinci yarısı için maaşlarına yapılan yüzde 25’lik zamma tepki göstermeye devam ediyor.
16 milyon emekli mağdur
Memur emeklisi Selahaddin Savaş tepkisini “Emeklileri yaşlı, cahil, bunak diye görüyorlarsa biz cahil de değiliz yaşlı da değiliz, bunak da değiliz. Her şeyi görüyoruz, biliyoruz ve farkındayız” sözleriyle dile getirdi. Emekli Turgut Abbas ise “Açım, aç. Yakayım mı kendimi? Gidip Meclis’te kendimi yakmayı düşündüm. Bu kadar mı zulüm olur? Bizi neden sevmiyorlar, biz ne yaptık” dedi.
Ankara - Anka
Emekli mağdur
Milletin sesine kulak vermediler
İnsanca bir ücret istiyoruz
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