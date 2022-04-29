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30 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Bu kadar yanlış bilinçsiz yapılamaz

29 Nisan 2022, Cuma 22:32
Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, hükümetin üretim ve yatırımı artırmak amacıyla faiz düşüşlerine gittiğini, ancak kredi faizlerinin daha da yükselttiğini ifade etti.

Faiz indiriminin yalnızca faizleri değil, kurları da yükselttiğine değinen Kahveci şöyle dedi: “Sadece kur artışının 6 ayda dış borç maliyeti 2,9 trilyon liraya ulaştı bile. İthalat maliyetini ve diğer dövizli işlemlerin maliyetini hiç söylemiyorum bile. Hangi akıl 20-30 milyar lira tasarruf için koca ülkeye 4-5 trilyon lira zarar yükler? Bu kadar yanlış bilinçsiz yapılamaz.”

Haber Merkezi

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  • Erdem MASTAR

    30.4.2022 13:26:51

    Bilinçli yapıyorlar Halk isyan noktasına gelsin kurgulanmış bir isyan ile olağanüstü hal ilan ederek partileri kapatıp kirli düzenlerini devam ettirecekler böyle silik millet olursa demedin demeyin

  • H.Bulat

    30.4.2022 04:27:33

    "Bu kadar cehallet ancak okumakla olur" tesellemesi gibi. Ülke aşırı borç batağına sürülerek toplumu bir şeye iknaya zorlamaya mı planlanıyor. Güçsüz kalan ve de aşıri borç nedeniyle ordusunu bile donatamayacak kadar güçsüz bir ekonomi mi meydana getirmek isteniyor. TSK sadece SİHA , İHA değildir. Ülkede dolar sıkıntısı baş göstermeye başlarsa işte sen o zaman gör. Merkez Bankasınin dibini sıyırıyorlar şimdilik. Dibi bile bitmiş toprak kokusu geliyor artık.....

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