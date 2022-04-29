Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, hükümetin üretim ve yatırımı artırmak amacıyla faiz düşüşlerine gittiğini, ancak kredi faizlerinin daha da yükselttiğini ifade etti.

Faiz indiriminin yalnızca faizleri değil, kurları da yükselttiğine değinen Kahveci şöyle dedi: “Sadece kur artışının 6 ayda dış borç maliyeti 2,9 trilyon liraya ulaştı bile. İthalat maliyetini ve diğer dövizli işlemlerin maliyetini hiç söylemiyorum bile. Hangi akıl 20-30 milyar lira tasarruf için koca ülkeye 4-5 trilyon lira zarar yükler? Bu kadar yanlış bilinçsiz yapılamaz.” Haber Merkezi

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