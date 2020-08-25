YILLARDIR DEVAM EDEN ÇEVRE TAHRİBATI VE BETONLAŞMA TABİATIN DENGESİNİ BOZDU VE AFETLERE DAVETİYE ÇIKARDI.

RANT HIRSIYLA HAREKET EDİLİNCE

Rant hırsıyla önü açılıp teşvik edilen veya göz yumulan beton yapılaşmalar, dere yataklarına dikilen binalar, uyarılar dikkate alınmadan inşa edilen sahil yolu ve diğer yollar, taş ocakları ve maden aramaları, hafriyat molozları, bitki örtüsünün tahrip edilmesi iklimi de, diğer tabiat dengelerini de bozdu.

HÂLÂ DERS ALMAMIŞLAR

GİRESUN’U vuran son afetin ardından iktidar partisi önde gelenlerinin bu yöndeki uyarıları hiçe sayıp hâlâ “Sel baskını ve heyelânların yapılaşmayla ilgisi yok, toprak suya doyduğu için bu felâket gerçekleşti” şeklinde konuşması, yine ders alınmadığının ifadesi olarak değerlendiriliyor.

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Bu kafayla afetler daha çok can yakar

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin Giresun’da yaşanan sel felaketi sonrası yaptığı “Yaşadığımız bu afetin yapılaşmayla alâkası yok” açıklaması büyük tepki topladı.

Giresun’daki sel felâketinin ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, muhalefet sözcüleri ve meslek örgütleri hep aynı tehlikeye dikkat çekti. Dere yataklarına yapılaşma ve doğaya yapılan müdahale. AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ise kusurun toprakta olduğunu söyledi. A Haber’de konuşan Nurettin Canikli özetle şöyle konuştu: “Buranın özelliği sürekli yağmur alan bir bölge. Yağmurla toprak suya doyuyor, toprak kayganlaşıyor. Yağmur yağdığı zaman toprak su gibi akıyor, önüne ne katarsa götürüyor… İnsanlar konut ihtiyacını yapılaşma olmaması gereken dere yataklarına yapmak suretiyle gidermeye çalışmışlar. Bu tercihi vatandaş yapıyor. Ama vatandaşa konutu yapacağı arazi önerilemiyor. Bu sefer vatandaş sınırları zorluyor bu sefer. Dere yataklarına, zemini sağlam olmayan yerlere doğru bunu genişletmek zorunda kalıyor. Bu sıkıntı bütün Karadeniz’de var. Ama tekrar söylüyorum. Yaşadığımız bu afetin yapılaşmayla alâkası yok. Buranın coğrafi yapısından kaynaklanan bir hadise.”

Her yağmurdan sonra bu tartışma olacak

İstanbul eski Orman Bölge Müdürü Faruk Çebi, sel ve su baskınlarının ülkemizin en büyük sorunu olduğuna dikkat çekti.

Çebi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Kalıcı çözümü olan #KırsalDönüşümProjesi‘ni 2010 ve 2013’de Bakanlığa sundum. 2018’de de @TCTarim Sn. @bekirpakdemirli‘ye bizzat anlattım. Ne yazık ki bugüne kadar gündeme alınmadı. Farkında mısınız? 4 gün önce Twitter’da yazdığım aşağıyı işaret etmek gibi oldu. İstanbul’a yağmur yağdı, Haliç’deki çamur kirliliği tekrar tartışma konusu oldu. Çamur kirliliğinin en önemli nedeni olan su havzalarındaki hafriyat sorunu çözülmedikçe her yağmurdan sonra bu tartışma devam edecektir. Yıllar önceki olanaklarla dere yataklarına inşa edilen ve günümüzde ömrünü tamamlayan Sel Bentlerinin aşırı yağmurlarda yıkılarak büyük sel felâketlerine neden olma olasılığı çok artmıştır” dedi.

Yaşayarak göreceğiz

“Su havzalarında mantar gibi çoğalan hafriyat tepelerı İstanbul’un en büyük çevre sorunu olmuştur” diyen Çebi, şu şekilde devam etti: “Her aşırı yağmurda İstanbul’un boğaz ve sularını bataklığa dönüştüren çamuruyla neden olabilecek büyük faciaların mesajını veriyor. Rantından dolayı tartışma dışı tutulması çok üzücü. Mesleğiyle ilgili yaşanan sorunlara çözüm üretmek ya da görevinin gereğini yapmak yerine siyasi söylemlerle yaranmaya çalışan bürokrasi anlayışı hem görev yaptığı kuruma ve mesleğine hem de yaranmaya çalıştığı iktidara tarih boyunca hep zarar vermiştir. Afette ve afet sonrasında gösterdiğimiz gayreti ne yazık ki afetlerin yaşanmaması için göstermiyoruz. Epeydir İstanbul’a yağmur yağmadığı için Haliçte, göllerde ve derelerde çamur kirliliği de yaşanmıyor. Yağmurlardan sonra hepsinin tekrar çamura bulanacağından eminim. Suları kirletenin su havzalarına dökülen hafriyatın yağmur sularıyla oluşan çamuru olduğunu yaşayarak göreceğiz.”

Sadece minaresi kaldı

Giresun’daki sel Espiye ilçesinin Aydınlar Köyü’ndeki ve Yeşilköy’deki camilerin yıkılmasına da sebep oldu. Yeşilköy’deki caminin ardında sadece minaresi kaldı. Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, “Belediye emniyet ve jandarma ile devletimiz tam kadro sahada çalışıyoruz. İnşallah en az kayıpla atlatırız” diye konuştu. ANKA’da yer alan habere göre, Karadere, mahalle ve köylerde hasar tesbit çalışmalarına başladıklarını da söyledi.

Tabiî afet değil, siyasî felâket

Derelerin Kardeşliği Platformu (DEKAP), Doğu Karadeniz’i etkisi altına alan, Giresun’da ölümlere yol açan çevre felâketi ile ilgili açıklama yaptı. Karadeniz Sahil Yolu’nun yaşananlarda büyük etkisinin olduğunun vurgulandığı açıklamada, felâketin ‘siyasî’ olduğu kaydedildi. Doğa ve çevre için mücadele edenlerin çapulcu ve bir avuç çevreci olarak yaftalandığının belirtildiği açıklamada yargı kararları ve bilimsel verilere rağmen gerekli önlemlerin alınmadığının karşılığı olarak, “Ama siyasiler, daha fazla rant uğruna dinlemiyor, felâketlere kapı açıyor” denildi. Bölgedeki inşa çalışmalarına dikkat çeken DEKAP, “Doğu Karadeniz bölgesi, özellikle Karadeniz Sahil Yolu denilen ve Samsun’dan Hopa’ya kadar uzanan duble yolla adeta katliama açıldı. On yıllarca devam eden çalışmalarla yüzlerce taşocakları kuruldu bölgede. Gelişigüzel yollar yapıldı. Bölgenin topografik yapısını, dik ve sert kayaç yapısını, yamaçlarını hiç hesap etmediler.”

Bitki örtüsünü yok ettiler

Artı Gerçek’in haberine göre açıklamada, “Bitki örtüsünü yok ettiler. Deniz kenarlarını doldurdular. Derelerin, nehirlerin önünü kestiler. Dere yataklarını, havzalarını daralttılar, doldurdular. Sonra HES (Hidroelektrik Santral) projeleri gündeme geldi. Ardına maden aramalarını, adına ‘Yeşil Yol’ dedikleri yaylaları, meraları yok eden çalışmalarını eklediler. Doğal yaşam alanlarına geri dönüşümsüz zararlar verdiler, katlettiler. Doğanın katili olanlar, işte böylece insanların da, yaşamın da katili oluyor” ifadelerine yer verdi. “Geçmiş olsun, diyoruz her afetten sonra ama geçmiyor ki! Her afetten sonra aynı ifadeler” şeklinde tepkinin dillendirildiği açıklamada salgına rağmen çalışmaların durmadığını, felaketleri önleyeceği ifade edilen çalışmaların yeni felaketlere yol açtığı vurgulandı. “Bunları başlatıp izin veren ve savunanlar da, bizim gibi geçmiş olsun dilekleri yayınlıyor, bölgelere gidip timsah gözyaşları döküyor” ifadelerine yer verildi.

Betonlaşmanın sonucu

Artı Gerçek’e konuşan Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi’nde görevli Doç.Dr. Oğuz Kurdoğlu, Giresun’daki sel baskınıyla ilgili, “Bu bir doğal afet değil, insanoğlu doğal mecralara, doğaya, ormana müdahale ettikçe afetlerle karşılaşıyor” dedi. İklim krizinin etkilerini yaşadığımızı söyleyen Kurdoğlu, dünkü selde Giresun’a 24 saatte toplam 130 kg yağış düştüğünü bunun normalin üzerinde bir büyüklük olduğunu söyledi. Giresun’da selden en çok etkilenen yerlerden birinin Dereli olduğunu ve oradaki görüntüleri hatırlatan Kurdoğlu, “Mühendislik yapılarıyla afetleri engelleyemeyiz. Tam tersi afetlere sebep oluruz. Biz her yeri yol yaptık yolun kenarlarına da beton bloklar koyduk. Dereli’deki fotoğraflarda her taraf tarumar olmuş ortada beton bloklar duruyor. Bu beton bloklar bir işlev görmüyor demek ki. Çünkü ekolojik ilkeler dikkate alınarak yapılmamış, belki de hiç yapılmamalıydı. Ekolojik olmayan hiçbir yatırım uzun vadede ekonomik de değildir. Tam tersi bir ekonomik ve çevresel bir yük olarak topluma miras kalır” dedi.

Biz nasıl tedbir alalım?

Kendisi de Karadeniz’de yaşayan bir yurttaş olarak Meteoroloji tarafından yapılan uyarılarda “Önlem alın” denildiğini söyleyen Kurdoğlu, “Bu önemler nedir hiçbir zaman yazılmaz. Ne önlemi alayım ben bir vatandaş olarak?” diye sordu. Kurdoğlu, “Bulunduğum yer afetten etkilenecekse ben nasıl bir önlem alayım? Önlem alabilmemiz için ne önlemler alınmasının bildirilmesi gerekiyor. Bunun için de görevi bilen insanların göreve getirilmesi gerekiyor. Konuyu bilmeyenler, bu konuda uzmanlıkları olmayanlar sadece ve ancak ‘önleminizi alın’ diyebiliyor” ifadelerini kullanarak ekledi: “Mesele kayıplardan sonra kurtarmakta değildir. Elbette bu çok kıymetli ve zorunlu bir çabadır. Ancak afetlerden önce yapılması gerekenlerin yapılması hem kolay hem çok daha ucuzdur; hem ekolojik, hem ekonomik hem de toplumsal maliyeti çok daha düşüktür. Kısaca bitki örtüsünü özellikle ormanları korumak ve arttırmak zorunluluğumuz vardır. Ormanları kaybettiğimizde çok şey kaybedeceğimiz unutulmamalıdır.”