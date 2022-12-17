Bu karar, hem hukuka hem de ülkeye zarar verir

Cumhurbaşkanlığı Yüksek Danışma Kurulu üyesi Cemil Çiçek, İmamoğlu kararına ilişkin, “Bir cümlenin hukukla ilişkisi üç seneyi geçtiği halde kurulamıyorsa, o zaman kararın hukukiliği de tartışmalı olur. Bu hem yargıya zarar verir, ülkeye de çok zarar verir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek Danışma Kurulu üyesi Cemil Çiçek, Ekrem İmamoğlu’na verilen kararın ‘hukukiliği ve inandırıcılığının isabetli olmadığını’ söylerken, “Bir cümlenin hukukla ilişkisi üç seneyi geçtiği halde kurulamıyorsa, o zaman kararın hukukiliği de tartışmalı olur. Bu hem yargıya zarar verir hem de adalet gibi yüce bir kavrama çok zarar verir. Ülkeye de çok zarar verir” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay hapse mahkum olmasına iktidar kanadından da eleştiriler geliyor. Cumhurbaşkanlığı Yüksek Danışma Kurulu üyesi Cemil Çiçek, Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin’e, ceza ve siyasi yasak kararına ilişkin yorum yaptı. Çiçek şunları söyledi:

Dosyada tek bir cümle var

“Bundan üç küsur sene evvel söylenmiş olan tek cümlelik bir hakaret iddiasını mahkemede bu kadar uzun zaman geçtikten sonra ve üstelik bu kadar kritik bir eşikte karara bağlarsanız, verdiğiniz kararın hukukiliği de isabeti de inandırıcı olmaz. Ben de inandırıcı olduğuna inanmıyorum zaten...

“Bu hukukilik meselesi her şeyi ifade eder. Geri kalanın önemi yok. Bu, üç dört ayda bitebilecek ya da bitmesi gereken bir konu aslında. Dosyada tek bir cümle var. Bir cümlenin hukukla ilişkisi üç seneyi geçtiği halde kurulamıyorsa, o zaman kararın hukukiliği de tartışmalı olur. Bu hem yargıya zarar verir hem de adalet gibi yüce bir kavrama çok zarar verir. Ülkeye de çok zarar verir. Yargıyı da ülkenin baş sorunu haline getirir... Yasak varsa, keyfilik olur...”

Haber Merkezi