Bu karar siyasi

Halk TV’de Seda Selek ile Perdenin Önü Arkası programında Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezası konuşuldu.

Siyaset yargı eliyle dizayn edilemez

Gazeteci İsmail Saymaz, üst düzey bir AKP’li yönetici ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı. Saymaz, AKP’li yetkilinin “Bu tamamen siyasi karar. Doğru değil. Bu davaların siyasi yönü var. Siyaseten arkeolojik kazı yapacak olursak bunun nerede duracağı, nasıl olacağı belli olmaz. Bu hoş bir şey değil. Siyaseten intikam duygusunu ve kutuplaşmayı daha da derinleştirir” ifadelerini kullandığını belirtti.

Haber Merkezi