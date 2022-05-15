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15 MAYIS 2022 PAZAR - YIL: 53

Bu karar siyasi

15 Mayıs 2022, Pazar
Halk TV’de Seda Selek ile Perdenin Önü Arkası programında Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezası konuşuldu.

 

Siyaset yargı eliyle dizayn edilemez

 

Gazeteci İsmail Saymaz, üst düzey bir AKP’li yönetici ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı. Saymaz, AKP’li yetkilinin “Bu tamamen siyasi karar. Doğru değil. Bu davaların siyasi yönü var. Siyaseten arkeolojik kazı yapacak olursak bunun nerede duracağı, nasıl olacağı belli olmaz. Bu hoş bir şey değil. Siyaseten intikam duygusunu ve kutuplaşmayı daha da derinleştirir” ifadelerini kullandığını belirtti.

Haber Merkezi

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  • S.topuz

    15.5.2022 15:48:30

    Güzel Ülkemiz bilinçli bir şekilde uçuruma götürülmektedir. Bunun başka bir İZAHI O-LA-MAZ. NOKTA.....

Risale-i Nur Külliyatı

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CEVŞEN

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