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24 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Bu keyfî yönetmelik de yargıdan dönmeli

24 Mayıs 2021, Pazartesi 00:01
BASIN ÇALIŞANLARI VE TEMSİLCİLERİ YENİ BASIN KARTI YÖNETMELİĞİ’NİN DE ÖNCEKİ GİBİ YARGIDAN DÖNMESİNİ İSTEDİ.

KEYFîLİK ALANI GENİŞLETİLDİ

Medya Dayanışma Grubu, İletişim Başkanlığı’nın Basın Kartı Yönetmeliğinde yaptığı değişiklikleri basın özgürlüğüne darbe olarak nitelerken, “Yapılan değişiklikler Danıştay’ın iptal gerekçelerini gözardı etmiş, keyfîlik alanını genişletmiştir” açıklamasını yaptı.

ÇALINAN MİNAREYE KILIF UYDURULDU

Eski TGC Başkanı, milletvekili Atila Sertel de, “Basın kartı yönetmenliğinde yapılan değişiklik ile iktidarı eleştiren, yazı yazan, tweet atan, herkesin basın kartı iptal edilebilir. Her şey tek kişinin keyfine, ruh haline bırakılmış. İletişim Başkanlığı, çaldığı minareye kılıf uydurmuştur” dedi.

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Bu keyfî yönetmelik de yargıdan dönmeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Basın Kartı Yönetmeliğinde yaptığı keyfi değişikliğin yargıdan dönmesi isteniyor.

Medya Dayanışma Grubu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Basın Kartı Yönetmeliğinde yaptığı değişiklikleri basın hürriyetine darbe olarak niteledi. Açıklamada, Danıştay’ın daha önceki yönetmeliği yürütmeyi durdurma kararı hatırlatılarak, yeni yönetmelikte, Danıştay’ın öngördüğü hukukî belirlilik ve öngörülebilirlik kriterlerini yok sayıldığı vurgulanarak, “İktidara yönelik eleştiri, görüş ve yorumda bulunan gazetecilerin basın kartlarının öznel ve keyfi yakıştırmalarla iptal edilebilmesinin yolu genişletilmiştir” denildi. İletişim Başkanlığı’nın mahkeme kararı aranmadan, savunma hakkı verilmeden, masuniyet karinesi gözetilmeden kart iptaline karar verebileceğini yönetmelik değişikliğine eklediği vurgulanan açıklamada, “Yani devletin suçlarla mücadelesini kimin ‘etkisiz kıldığı’ ya da kimin ‘millî güvenliğe aykırı’ faaliyette bulunduğunun tespiti, İletişim Başkanlığı tarafından keyfi olarak yapılacaktır” görüşüne yer verildi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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Minareye kılıf uyduruyorlar

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, değiştirilen yönetmelikte ucu açık, keyfiyete müsait yorum ve yaptırımlara yer verilmesini eleştirdi.

Sertel, “Basın kart yönetmenliğinde yapılan değişiklik ile iktidarı eleştiren, yazı yazan, tweet atan, herkesin basın kartı iptal edilebilir. Yoruma bağlı maddeler getirilmiş, kesin hükme de gerek yok, basın kartını almak, iptal etmek, her şey tek kişinin keyfine, ruh haline bırakılmış. Bu zamana kadar çok sayıda gazetecinin kart başvurusunu sebepsiz bekleten, yılların gazetecilerin kartını gerekçe göstermeksizin iptal eden İletişim Başkanlığı, çaldığı minareye kılıf uydurmuştur. Oldu olacak ‘Biat eden, iktidarı öven gazetecilere kart var, eleştiren, Türkiye gerçeklerini yazan gazetecilere kart yok’ deyin olsun bitsin” dedi.

Ankara – Recep Gören

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İktidar mesleği kartla denetleyemez

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Basın Kartı Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle iktidarın kimin gazeteci olacağına karar vermeyi hedeflediğini vurguladı.

Açıklamada, “Yönetmelik değişiklikleri ile iktidar gazetecilik mesleğini kendi düşüncesi doğrultusunda; düzenleme ve disiplin altına almaya çalışma geleneğini sürdürmektedir. İktidar kimin gazeteci olacağına kendi karar vermeyi hedeflemektedir. İktidar gazetecilik mesleğini basın kartıyla denetleyemez” denildi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Bugün uygulamada basın kartı taşıyan meslektaşlarımızdan çok daha fazla basın kartsız çalıştırılan muhabir, foto muhabiri ve kameraman bulunmaktadır. Basın kartı gazetecilik mesleğinin ruhsatı değildir. Basın kartı gazetecilerin denetlenmesi amacıyla kullanılamaz. İktidarı bir kez daha Basın Kartı Yönetmeliği ile ilgili hukuka aykırı değişiklik yapmaktan vazgeçmeye, evrensel gazetecilik ilkelerine uymaya ve saygı göstermeye çağırıyoruz.”

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