Bu krizde bu şov neyin nesi?

DP İzmir Milletvekili Salih Uzun, Jandarma ve Emniyet için 7204 yeni araç alındığına dikkat çekerek “Ekonomik kriz ve tasarruf tedbirleri varken neden bu kadar masraf yapıldı?” diye sordu.

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, Jandarma ve Emniyet için 7204 yeni araç alındığını, teslim töreninde bütün araçların Atatürk Havaalanı arazisine getirildiğini ifade ederek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya sorular sordu.

Uzun, sosyal medya hesabından Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti: “Fabrikalardan tırlarla mı getirildi? Eğer öyleyse 900 ila 1200 arası tır gerekli. Bunun maliyeti nedir? Teslim yeri olarak İstanbul’u gösterdiyseniz ve bu maliyet firmaların üzerinde kaldıysa, İstanbul’dan görev yerlerine dağıtımı nasıl oldu? Neden görev yapacakları yerlere doğrudan gönderilmedi? Yok eğer önce görev yerlerine gönderildi ve sonra sürülerek İstanbul’a getirildi ise yakıt ve personelin harcırah maliyeti nedir?”

İnsanın içi acıyor!

Uzun sorularına şu şekilde devam etti: “Ekonomik kriz ve tasarruf tedbirleri varken neden bu kadar masraf yapıldı? İlla büyük bir tören yapıp araçları göstererek “dosta güven, düşmana korku” vermek istediyseniz, sadece İstanbul’da kullanılacak olanlarla yapsaydınız. Onlar da gayet görkemli olurdu. Bu masraf genel bütçeden mi yapıldı? Türk Polisini Güç. Vakfı vb. yollarla mı yapıldı? Sponsorlar marifetiyle mi yapıldı? Eğer öyleyse bu kaynak çok daha anlamlı yerlere yapılamaz mıydı?” DP’li Uzun, Hazine ve Bakanı Mehmet Şimşek’e bu duruma ne dediğini de sorarak, Ondan da önemlisi, tasarruf için servisleri kaldırılan memurlar buna ne diyor? Son bir soru daha: Avrupa’nın altıncı büyük havaalanı olan Atatürk havaalanını böyle saçma sapan şovlar yapabilmek için mi kapattınız? İnsanın içi acıyor! Türkiye makulden koptu. Yeniden dönecek. Dönmek zorunda. Makul mümkündür” değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Kara - ANKARA