Bu krizin dünyada örneği yok

PROF. DR. ESER KARAKAŞ: FAİZİN DE, DÖVİZİN DE AYNI ANDA YÜKSELDİĞİ BAŞKA BİR ÜLKE HATIRLAMIYORUM.

PRİNCETON’DA OKUTULACAK BİR vAK’A

“Faiz ve kur makroekonomide çok önemli iki fiyat ve normal şartlarda ikisinin ters yönde hareket etmesi gerekiyor, ama yüzde 76.4’lük gösterge faiz artışı beraberinde kurlarda da aynı yönde, yani yukarı yönde hareketi getirdi. Princeton Üniversitesinde vak’a analizi (case study) olarak okutulacak bir manzara.”

O VAHİM YANLIŞ BİZİ BUGÜNE TAŞIDI

“Türkiye’nin bugün içinde debelendiği iktisadî krize de benzer bir yanlıştan girdik. Büyük damadın ekonomiden sorumlu olduğu dönemde o zaman da bugünkünün tam tersi bir saçmalık yaşanmış ve iki temel fiyat, faiz ve kur aynı anda baskılanmış idi, bu vahim yanlış bizleri bugüne taşıdı.”

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Dünyada örneği yok

Artı Gerçek yazarı Eser Karakaş, “Merkez Bankası politika faizinin 8.5’dan 15’e çıkarılmasından yaklaşık 24 saat sonra dolar iki lira, avro ise yaklaşık 2.50 TL artmış görünüyor. Böyle bir manzaranın dünyanın hiçbir ülkesinde daha önce yaşandığını hatırlamıyorum” diye yazdı.

Artı Gerçek yazarı Eser Karakaş, dünkü yazısında, Merkez Bankasının faiz arttırımının ardından dolar ve Euro’daki artışları değerlendirdi.

Bu manzaranın Princeton Üniversitesi’nde bir finans ya da makroekonomi lisansüstü dersinde vaka analizi (case study) olarak okutulabileceğini tahmin ettiğine dikkat çeken Karakaş, şunları kaydetti: “Neden Princeton Üniversitesi dedim de Harvard ya da MIT, Oxford ya da Cambridge demedim derseniz, aklıma ilk önce Merkez Bankası yeni Guvernözümüz Dr. Hafize Gaye Erkan’ın doktorasının bu çok ünlü ve çok başarılı Princeton Üniversitesi’nden almış olması geldi muhtemelen. Faiz ve kur makroekonomide çok önemli iki fiyat ve normal şartlarda ikisinin ters yönde hareket etmesi gerekiyor ama dünden beri yüzde 76.4’lük gösterge faiz artışı beraberinde kurlarda da aynı yönde yani yukarı yönde hareketi getirdi. Türkiye’nin bugün içinde debelendiği iktisadi krize de benzer bir yanlıştan girdik, büyük damadın ekonomiden sorumlu olduğu dönemde o zaman da bugünkünün tam tersi bir saçmalık yaşanmış ve iki temel fiyat, faiz ve kur aynı anda baskılanmış idi, bu vahim yanlış, Mundell teorisinin tam tersini yapmak, bizleri bugüne taşıdı.”

Batan geminin malları!

“Belli ki piyasalar, hem iç hem dış piyasalar çok daha yüksek bir politika faizi bekliyorlardı ama anlaşılan Mehmet Şimşek ve ekibi daha tedrici bir artışı tercih ettiler” diye yazan Karakaş, “Tedrici ve beklentilerin altında bir politika faizi artışı kurların yukarı doğru hareketine neden oluyor.(...) Kurlar yukarıya doğru çıktıkça yabancılar için bütün yerli varlıklar çok ucuzluyorlar ve böylece muhtemelen başta Varlık Fonu’ndaki varlıklar olmak üzere çok ucuza batan geminin mallarını satın almak isteyeceklerdir. Kurların politika faizinin hala çok düşük kalması nedeniyle yukarı yönlü hareketi Türkiye’yi turistler için çok cazip bir ülke haline getiriyor.

Artan kurların ihracatı uyarması da mümkün ama her iktisatçı bilir ki artık ihracat kurlardan ziyade verimliliğe ve dış piyasalardaki talebe bağlı, orada da sorun var, en çok ihracat yaptığımız Almanya gibi ülkeler resmî resesyona (iki çeyrek arka arkaya negatif büyüme) girmiş durumdalar. Hem batan geminin malları hem turizm, çok az ölçüde ihracat artışı birlikte Erdoğan’ı Nisan 2024’e kadar yani yerel seçimler bitene kadar idare eder, kafalardaki hesabın bu olması mümkün” cümlelerini sarf etti. Haber Merkezi