"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EKİM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Bu kutuplaşma ile Anayasa yapılamaz

05 Ekim 2023, Perşembe 00:03
Uzmanlar: Türkiye’de şu anda seçimli bir otoriter rejim var. bu sistem altında yapılacak bir anayasa 1982 anayasasının bile gerisine düşebilir.

Çoğunluk merkezde toplanmalı

Siyaset Bilimci Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu: “Şu anda Türkiye tamamen kutuplaşmış durumda ve siyasî partilerle farklı toplum kesimleri arasındaki ayrışma yüksek seviyede. Bu durumda ne anayasası yapılabilir? Böyle bir çalışma için seçmenin çoğunun merkezde toplanması gerekir.”

Yüzde 52’ye karşı yüzde 48

Siyaset Bilimci Kerem Yavaşça: “Seçimlerin ardından yüzde 52'ye karşılık yüzde 48 gibi bir denge oluştu. Anayasanın toplumsal olarak geniş bir mutabakatla yapılması en önemli noktalardan biri. Burada tabiî yüzde 100 mümkün değil, ama en az yüzde 75 mutabakat beklenir.”

***

Bu kutuplaşma ile anayasa yapılamaz

Siyaset Bilimci Prof. Kalaycıoğlu, “Şu anda Türkiye tamamenkutuplaşmış durumda.Bu durumda ne anayasası yapılabilir?” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışında yeni anayasa için çağrıda bulunmasının ardından siyasi partilerin yerel seçimler öncesi nasıl bir tutum izleyecekleri takip edilirken, diğer yandan 1982 Anayasası’nın değişmesi için uygun zemin olup olmadığı ve ortaya demokratik bir anayasa çıkıp çıkmayacağı tartışılıyor. DW Türkçe’ye konuşan Siyaset Bilimci Prof. Ersin Kalaycıoğlu Türkiye’de şu anda otoriter seçimli bir rejim olduğunu ve bu sistem altında yapılacak bir yeni anayasanın 1982 Anayasası’nın bile gerisine düşebileceği uyarısında bulunuyor.

Hiçbir ortak değerimiz kalmadı

Kalaycıoğlu, son yaptıkları saha araştırmalarında siyasi partiler ve toplumun farklı kesimleri arasındaki ayrışmanın yüksek seviyede olduğu sonucuna ulaştıklarını belirterek, şunları söylüyor: “Şu anda Türkiye tamamen kutuplaşmış durumda. Hiçbir ortak değeri olmayan bir toplumuz. Bu durumda ne anayasası yapılabilir? (Böyle bir çalışma için) seçmenin çoğunun merkezde toplanması gerekir. 1990’larda bu araştırmaları yaptığımızda yüzde 55 merkezde gözüküyordu. Şimdi ise merkezdeki seçmen oranı yüzde 20 civarı.”

Anayasa yapma zemini yok

Siyaset Bilimci Kerem Yavaşça seçimlerin ardından yüzde 52’ye karşılık yüzde 48 gibi bir dengenin oluştuğunu anımsatarak, anayasa yapma konusunda şu hususa işaret ediyor: “Bu durum neredeyse yarı yarıya farklılaşmış bir siyasi sonucun ortaya çıktığını gösteriyor. Bir anayasanın ise toplumsal olarak geniş bir mutabakatla yapılması en önemli noktalardan biri. Burada tabii yüzde 100 mümkün değil ama en az bir yüzde 75 mutabakat beklenir. Bu nedenle Türkiye’deki iktidar muhalefet dengesine bakıldığında yeni bir anayasa yapmanın zeminini yakalamanın güç olduğunu söylemek mümkün.”

İnsan hakları açısından kazanım olmaz

Erdoğan Meclis konuşmasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin son kararına atıfta bulunarak, “Bizim terör örgütleriyle aynı hizada sıralanan kurumların kararlarına ne saygı duymamız ne de onların dediklerine kulak asmamız mümkün değildir” demişti. Yavaşça anayasaların temel hak ve hürriyetlerin belirlenmesi ve gerekirse iktidarı bile sınırlayabilmesi açısından önemini vurgulayarak, “Bu anlamda bakıldığında bugünlerde ne Türkiye’de ne de dünyada özgürlükler açısından olumlu bir hava hâkim. Dolayısıyla böyle bir dönemde yapılacak anayasaların insan hakları açısından büyük bir kazanım ortaya çıkartacak şekilde olması çok mümkün görünmüyor” diyor.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 180
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu kutuplaşma ile Anayasa yapılamaz

    Mehmet Fırıncı'yı rahmetle anıyoruz

    Provokatif Aksa çağrısı

    Adıyaman’da 32 hafıza icazet

    Eğitim süresi 18,2 yıla çıktı

    Basına baskı artıyor - Milyonların haber alma hakkı engellendi

    İnternet özgürlüğünde büyük gerileme

    'AB, Rusya ve ABD gizli görüşme yaptı'

    Dış ticaret açığı Eylül’de 4,9 milyar dolar

    Meclis’e araç girişine sınırlama

    En yüksek faiz ödeyen dördüncü ülkeyiz

    Hukuksuzluk ısrarı sürerse AB’den tamamen dışlanabiliriz

    İstanbul’da yaşama maliyeti 44.5 bin TL

    Azerbaycan 5'li görüşmeyi "Türkiye şartı"nın kabul edilmemesi nedeniyle reddetti

    Beyoğlu'ndaki terör saldırısını planlayan teröristlerden biri etkisiz hale getirildi

    Ukrayna: Kırım Yarımadası'nda Rus askerlerini ateş altına aldık

    “Mülakat kalksın”a AKP-MHP’den red

    BİK bütçesinden lüks saat ve eşarp alınmış

    Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan köy yollarında ulaşım normale döndü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zühtü Arslan: AYM, AİHM’e uymalı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kemalizmin heykeli, şapkası, ezanı…
    Genel

    Mehmet Fırıncı'yı rahmetle anıyoruz
    Mikail YAPRAK

    Şahsîyet ve enanîyet
    Ahmet BATTAL

    Cesaret elbette tebrik edilir!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bu kutuplaşma ile Anayasa yapılamaz
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân, kâinat kitabının tercümesi
    Ali FERŞADOĞLU

    Hata eder, kusur işlersek ne yapmalıyız?
    İbrahim Günaydın

    Kur’an okunan yere rahmet ve sekîne iner

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.