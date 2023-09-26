‘Bu maaşla vekillik yapılmaz’

AKP Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, yaptıkları çalışmaya göre milletvekili maaşlarının yetersiz kaldığını söyledi.

Bayraktar, “Az demiyorum çok iyi para ama yapılan işe göre az. Bu iş maaşla falan öyle yapılacak bir iş değil” dedi. Milletvekillerinin 2023 aylık maaşı 73 bin 379 lira. Hem milletvekilliği yapan hem de emekli milletvekili olanların ödeneklerle birlikte aylık geliri ise 147 bin lira. Haber Merkezi

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