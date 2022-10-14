Bu miting eczacının son çığlığı

Kütahya Eczacılar Odası Başkanı Cahit Ceylan, pazar günü Ankara’da yapılacak miting öncesinde ANKA Haber Ajansı’na açıklama yaptı.

Eczacılar eylemde ısrarlı Eczacılar olarak Ankara’da 16 Ekim’de miting yapacaklarını hatırlatan Kütahya Eczacılar Odası Başkanı Cahit Ceylan, “Bu miting eczacının son çığlığıdır. Sesini duyurmak için bir araya gelip birlikteliğini ortaya koymasıdır. Eczacıyı yok sayanlara bir cevaptır. “Vatandaşlarımızın da sesi olmak için oraya gidiyoruz. Çünkü artık piyasada bulunamayan ilaçlar, eczane eczane hatta şehir şehir gezen hastalarımız var. Maalesef ilaçlara ulaşamıyoruz. Bu sorun yaklaşık bir yıldır devam etmesine rağmen, çözüm yollarını göstermemize rağmen herhangi bir çözüm yolu bulunmuş değil. Vatandaşlarımız açısından mağduriyet devam etmekte “ dedi. Kütahya - Anka

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